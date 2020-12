Μίλαν: Η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που παραμένει αήττητη από τον Μάρτιο (pic)

Αυτή την αγωνιστική η Μίλαν δεν πήρε το τρίποντο που έψαχνε κόντρα στη Πάρμα (2-2), ωστόσο με τον βαθμό της ισοπαλίας παραμένει στην κορυφή της Serie A, με 27 βαθμούς και την Ιντερ να παραμονεύει στους 24.

Μετά από αυτή την ισοπαλία οι «ροσονέρι» συνεχίζουν το εκπληκτικό σερί τους, καθώς είναι η μοναδική ομάδα αυτή τη στιγμή που παραμένει αήττητη στα Top-5 πρωταθλήματα της Ευρώπης, μετά την πρόσφατη ήττα της Ατλέτικο από την Ρεάλ στη La Liga.

Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι τελευταία φορά που γνώρισε την ήττα η Μίλαν ήταν στις 8 Μαρτίου από τη Τζένοα με 2-1, όπου αυτό το ματς ήταν και το τελευταίο πριν την αναβολή των πρωταθλημάτων λόγω του πρώτου lockdown

1 - After Atletico Madrid defeat on Saturday, AC Milan are the only side unbeaten in the Top-5 European Leagues after the first lockdown (March-April). Heart.#MilanParma pic.twitter.com/zmKuEt9kz2

