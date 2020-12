Ζλάταν: «Οταν λένε πως κάτι είναι απίθανο εμφανίζομαι εγώ» (vids)

bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -Μάντσεστερ Σίτι. |21+

Η Μίλαν βρίσκεται στην καλύτερη της φόρμα, μιας και βρίσκεται στην κορυφή της Serie A με 26 βαθμούς, χάρη στη βοήθεια του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος έχει πάρει από το... χέρι την ομάδα του και την οδηγεί σε νίκες.

Με 11 γκολ και 2 ασίστ, σε δέκα παιχνίδια αποτελεί αδιαμφισβήτητα ο κορυφαίος των «ροσονέρι». Ο Σουηδός στράικερ μίλησε στο BBC Sport και αναφέρθηκε στην έως τώρα πορεία της Μίλαν, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν έχει καταφέρει ακόμα κάτι σπουδαίο.

«Σίγουρα, είμαστε σε εκπληκτική φόρμα, τα πάμε καλά, βασικά τα πάμε εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Όμως το λέω συνέχεια και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, η Μίλαν δεν έχει καταφέρει κάτι ακόμα», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια θυμήθηκε την πρώτη του θητεία στην ομάδα του Μιλάνου.

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήρθα στη Μίλαν, κυνηγούσαμε τους τίτλους. Την δεύτερη φορά όμως, η κατάσταση ήταν διαφορετική και πρέπει να παλέψω για να φέρω ξανά την ομάδα στην κορυφή. Εκεί ανήκει. Είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση για εμένα. Όταν λένε πως κάτι είναι δύσκολο και απίθανο, τότε εγώ πρέπει να απαντήσω και αυτό με κάνει να νιώθω ζωντανό».

Ο Ζλάταν, ρωτήθηκε και για το πόσο ακόμα θα τον απολαμβάνουμε στα γήπεδα, χωρίς ωστόσο να δίνει μια ξεκάθαρη απάντηση...

«Θα συνεχίζω να αγωνίζομαι, όσο μπορώ να κάνω καλά αυτά που κάνω μέχρι σήμερα. Το μόνο που πρέπει να κάνω εγώ αυτήν την στιγμή είναι το να κρατηθώ σε όσο το δυνατόν καλύτερη φυσική κατάσταση. Όλα τα άλλα θα έρθουν από μόνα τους».

