Ποιος ξέρει τι περνούσε από το μυαλό του...

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους που μάλιστα τιμήθηκε από την ομάδα του για τα 750 γκολ καριέρας πριν από την έναρξη του ντέρμπι με την «Γκρανάτα» που είχε δραματικό φινάλε με το σύνολο του Πίρλο να παίρνει τελικά τη νίκη (2-1), έκανε κάτι... που μόνο εκείνος κατάλαβε.

Με τη σέντρα του ματς, απλά πήρε φόρα και σούταρε δυνατά, στέλνοντας τη μπάλα πάνω από την αντίπαλη εστία. Έτσι για... ζέσταμα.

Ronaldo trying out for the NFL apparently pic.twitter.com/09PPtFetdP

— Dilax (@LeoPeak10) December 5, 2020