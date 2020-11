Την πιο ξεχωριστή και συμβολική φανέλα ετοίμασαν οι άνθρωποι της Νάπολι, για να φορεθεί από τους παίκτες στο ματς με τη Ρόμα, προς τιμήν του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Οι Παρτενοπέι υποδέχθηκαν τους Τζιαλορόσι ντυμένοι στα χρώματα της εθνικής Αργεντινής, με μια λευκή ρίγα να χωρίζει στα δύο το γαλάζιο της κλασικής εμφάνισής τους, σε ένδειξη μνήμης στην Αλμπισελέστε και τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών της, τον έναν και μοναδικό «Pibe De Oro».

Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, μάλιστα, οι παίκτες των δύο ομάδων σταμάτησαν να παίζουν, για να αποτίσουν και με αυτόν τον τρόπο τον φόρο τιμής τους στο «10» του Ντιέγκο.

Beautiful scenes at Napoli as the team for whom Diego Maradona delivered 2 league titles wore a commemorative jersey based on Argentina's colors, honoring memory of the legend who made every Neapolitan walk taller with a sense of dignity, defiance, and pride pic.twitter.com/mIHVdntRuD

— roger bennett (@rogbennett) November 29, 2020