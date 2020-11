Άλβαρο Μοράτα: Εχει συμμετοχή σχεδόν στα μισά φετινά γκολ της Γιουβέντους (pic)

Ο Άλβαρο Μοράτα τα... σπάει με τη φανέλα της Γιουβέντους.

Ο Ισπανός επιθετικός έχει... μπλεχτεί στο 48% των φετινών τερμάτων που έχει πετύχει η Βέκια Σινιόρα.

Συγκεκριμένα έχει σκοράρει 8 τέρματα κι έχει μοιράσει 3 ασίστ. Δηλαδή έχει συμμετοχή στα 11 από τα 23 γκολ που έχει πετύχει η ομάδα του Αντρέα Πίρλο.

48% - Alvaro Morata has been involved in 48% of the goals scored by Juventus this season (8 goals and 3 assists: 11 out of 23 total goals by the Bianconeri in all competitions). Integration.#BeneventoJuve pic.twitter.com/tSTalM8I2O

