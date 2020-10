Μίλαν – Ρόμα: Ο 39χρονος Ιμπραΐμοβιτς σκόραρε και γράφει ιστορία (vid)

Ο Ράφαελ Λεάο έκανε την ωραία κίνηση και την τέλεια ασίστ και ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς φρόντισε να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση, όπως πάντα δηλαδή. Μόλις στο 2' ο Σουηδός σούπερ σταρ της Μίλαν έγραψε το 1-0 κόντρα στη Ρόμα και έφτασε τα 57 γκολ με τη Μίλαν στο Καμπιονάτο. Ακριβώς δηλαδή όσα έχει βάλει και με τη φανέλα της Ιντερ, αλλά με τους Ροσονέρι το έκανε σε πέντε παιχνίδια λιγότερα (82). Αυτή τη στιγμή με πέντε γκολ είναι πρώτος σκόρερ στη Serie A.

- @Ibra_official has now scored as many Serie A goals for @acmilan as for city rivals Internazionale (both 57).

Milan: 57 goals in 82 Serie A appearances

Inter: 57 goals in 88 Serie A appearances#SerieA #MilanRoma

