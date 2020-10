Οταν ο Μαραντόνα παρέδιδε μαθήματα «μαγείας» με τη Νάπολι (vid)

Το 1984 η Νάπολι ανακοίνωσε την απόκτηση του «Ντιεγκίτο», από την Μπαρτσελόνα έναντι 12 εκατ. ευρώ και στην παρουσίαση του στο «Σάο Πάολο», βρέθηκαν περισσότεροι από 75.000 φίλαθλοι για να θαυμάσουν από κοντά τον μεγάλο σταρ.

Ο Μαραντόνα, όχι μόνο στους αγώνες αλλά ακόμα και στις προπονήσεις έδινε τον καλύτερο του εαυτό και πάντα συγκέντρωνε τα βλέμματα όλων πάνω του.

Με τους «παρτενοπέι» πανηγύρισε δυο πρωταθλήματα (1987, 1999), ένα Κύπελλο (1987), ένα UEFA (1989) και ένα Σούπερ Καπ Ιταλίας (1990). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα αποτελεί εμβληματική μορφή της Νάπολι.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται να προπονείται με τα χρώματα της ιταλικής ομάδας και γύρω του να έχει στηθεί πλήθος κόσμου για να τον απολαύσει. Ο Μαραντόνα, δεν τους χάλασε χατίρι και άρχισε να κάνει τα δικά του.

This is absolutely brilliant.

90" rare footage of Maradona training with Napoli on a boggy old pitch..... that left foot! #Maradona60 pic.twitter.com/rvhUEgFbp3

— Paul Reidy (@paulreidy67) October 26, 2020