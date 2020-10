Λάτσιο – Ίντερ: Κόκκινη στον Ιμόμπιλε για σφαλιάρα στον Βιδάλ! (vid)

Ο Αρτούρο Βιδάλ δεν άργησε να κάνει... αισθητή την παρουσία του στην Serie A. Στο 70ό λεπτό του ντέρμπι της Λάτσιο με την Ίντερ, ο Χιλιανός μέσος των Νερατζούρι έκανε καθαρό τάκλιν στον Τσίρο Ιμόμπιλε, ο οποίος έκανε σαν να τον χτύπησε... κεραυνός.

Ο Βασιλιάς Αρθούρος πήγε να ζητήσει τα ρέστα από τον πρώτο σκόρερ στην Ευρώπη την περυσινή περίοδο, ο οποίος αντέδρασε δίνοντας του μια σφαλιάρα από το έδαφος, με αποτέλεσμα να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα. Ο Βιδάλ τιμωρήθηκε με κίτρινη.

That’s just madness by Immobile. As much as you like to smack Arturo Vidal in the face, you cant. If you do you get sent off.pic.twitter.com/A0Kp0gyyay

