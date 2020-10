Ατυχος ο Αυλωνίτης, αποχώρησε με πατερίτσα! (pic)

Ατυχος ο Τάσος Αυλωνίτης, ο οποίος τραυματίστηκε λίγο πριν το τέλος του α' μέρους στο ματς με τη Λέτσε και αντικαταστάθηκε. Ο αμυντικός της Άσκολι απέφυγε τα χειρότερα, μιας και όπως έγραψε στο twitter «Ευτυχώς δεν έσπασε κάτι», ωστόσο αποχώρησε με πατερίτσα. Η Ασκολι ηττήθηκε 2-0, με τον Δώνη να ξεκινά βασικός (αντικαταστάθηκε στο 67'), ενώ χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Βέλλιος (μπήκε στο 60').

Thank you for your messages! Fortunately nothing is broken...pic.twitter.com/ZTA8x14DXb

— Tasos Avlonitis (@TasosAvlonitis) October 3, 2020