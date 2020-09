Μπενεβέντο – Ίντερ: Ο Λουκάκου, στα 28 δευτερόλεπτα, το πιο γρήγορο γκολ στην σύγχρονη εποχή των Νερατζούρι (vid)

Ιδανικό, ιστορικό ξεκίνημα για την Ίντερ κόντρα στη νεοφώτιστη Μπενεβέντο. Ο Αλεξάντερ Κολάροφ με 50άρα μπαλιά βρήκε τον Ασράφ Χακίμι, αυτός συνδυάστηκε άψογα με τον Αλέξις Σάντσες και σέρβιρε την μπάλα στον Ρομελού Λουκάκου.

Από κοντά,ο Βέλγος επιθετικός άνοιξε το σκορ στα... 28 δευτερόλεπτα (!), σημειώνοντας το πιο γρήγορο γκολ των Νερατζούρι, τουλάχιστον από την εποχή που κρατούνται επίσημα στατιστικά, δηλαδή από την σεζόν 2004-05!

Benevento 0-1 Inter (Lukaku) assist Hakimi and what a ball by Kolarov pic.twitter.com/ZVUZChN0YR

