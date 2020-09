Μοναδικός Ζλάταν: «Ο κορονοϊός είχε το κουράγιο να με προκαλέσει. Κακή ιδέα»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς θα χάσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι της Μίλαν με τη Μπόντο/Γκλιμτ, μετά τη θετική του διάγνωση στον κορονοϊό. Από τον ίδιο τον Covid-19, όμως, δεν γίνεται να χάσει.

Ο 39χρονος σταρ των Ροσονέρι, λίγο μετά την ανακοίνωση της ομάδας, έκανε τη δική του δήλωση και ήταν κλασικά 100% Ζλάταν.

«Χθες βρέθηκα αρνητικός στον Covid και σήμερα θετικός. Κανένα απολύτως σύμπτωμα. Ο κορονοϊός είχε το κουράγιο να με προκαλέσει. Κακή ιδέα»

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020