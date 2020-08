Η τρομερή (ρετρό) ανάρτηση του Σεβτσένκο με Πίρλο, Νέστα και Ιντσάγκι! (pic)

Μια πολύ ξεχωριστή φωτογραφία ανέβασε ο Αντρέι Σεβτσένκο, με αφορμή την πρόσληψη του Αντρέα Πίρλο από την Γιουβέντους, αλλά και τα 47α γενέθλια του Φιλίπο Ιντσάγκι. Σε αυτή, ο νυν ομοσπονδιακός προπονητής της Ουκρανίας και θρύλος της Μίλαν, ποζάρει με Πίρλο, Αλεσάντρο Νέστα και Ιντσάγκι, πριν από αγώνα Ουκρανίας – Ιταλίας.

«Μια φωτογραφία που σήμερα (09/08) σημαίνει πολλά για μένα. Αντρέα, καλή επιτυχία για τη νέα σου περιπέτεια. Χρόνια πολλά Πίπο, μπορείς να γιορτάσεις με τον καλύτερο τρόπο μετά από την καταπληκτική σου σεζόν (σ.σ. πανηγύρισε την άνοδο στην Serie A με την Μπενεβέντο). Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, καλή επιτυχία Σάντρο για το πλέι οφ απόψε (σ.σ. ο Νέστα ως προπονητής της Φροζινόνε, αντιμετωπίζει τη Πορντενόνε)ι» γράφει ο Σέβα για το καρέ ποδοσφαιριστών – θρύλων που πλέον κάνουν προπονητική καριέρα.

A picture that today means a lot to me.

Good luck Andrea for your first new adventure Mister @Pirlo_official. Happy Birthday Pippo, you can celebrate at best after your great season Mister #Inzaghi.And not least, good luck Sandro for the playoff tonight Mister @Nesta . pic.twitter.com/nFLXHxm9zG

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) August 9, 2020