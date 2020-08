Το «αγκάθι» που λέγεται Αλέξις Σάντσες φαίνεται πως θα αποτελέσει οριστικά παρελθόν για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 32χρονος Χιλιανός επιθετικός βρίσκεται μια ανάσα από τη μόνιμη μετακόμισή του στην Ίντερ, η οποία σύμφωνα με το «Sky Sports» τα έχει βρει σε όλα μαζί του και διευθετεί τις τελευταίες λεπτομέρειες της αγοράς του από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο φετινός δανεισμός αποδείχθηκε ευεργετικός για τον Σάντσες, ο οποίος μετά από μιάμιση «εφιαλτική» σεζόν στο «Ολντ Τράφορντ», βρήκε σταδιακά τον εαυτό του στους Νερατζούρι και μετά το restart, έπεισε με τα κατορθώματά του (3 γκολ, 7 ασίστ) τη διοίκηση να κινηθεί για την απόκτησή του.

Inter and Manchester United are now close to find an agreement for Alexis Sanchez. Inter will buy him on a permanent deal. Last details to be completed soon. Personal terms already agreed. #MUFC #ManUnited

