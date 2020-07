Η Μίλαν έφυγε με το διπλό από την έδρα της Σαμπντόρια, με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς να σκοράρει 2 γκολ και να είναι ο πρωταγωνιστής του ματς.

Ο Σουηδός κατάφερε να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που πετυχαίνει 50+ γκολ με Μίλαν και Ίντερ στην Serie A.

Σπουδαίος Ίμπρα για άλλη μια φορά!

50+50 - Zlatan #Ibrahimovic is the first player able to score 50+ goals in Serie A with both #ACMilan and #Inter. Mayor.#SampdoriaMilan pic.twitter.com/BYEMw9NP2M

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 29, 2020