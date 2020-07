Μιχαΐλοβιτς σε Γκασπερίνι «Αντε γ@#$%#, μη σπας α@@@@@@»! (vid)

Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς είχε έντονο τσακωμό με τον τεχνικό της Αταλάντα, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι. Ο διαιτητής προσπάθησε να τους ηρεμήσει, δεν τα κατάφερε και απέβαλλε τον τεχνικό της Αταλάντα. Ο Σέρβος τεχνικός ξέσπασε και τα... έχωσε «Γιατι μιλάς με τους παίκτες μου; Μίλα με τους δικούς σου και μη σπας τα αρχ@#$%, το κατάλαβες; Άντε και γα@#$%^. Tι στο δι@@#$ θες»;

1) This is why we need fans at the games.

2) The Finger pointing between managers something you see in a playground.

3) Sinisa Mihajlovic’s hat is out of a Comic Strip.

4) I love me some #SerieA pic.twitter.com/GsFJXqjKip

