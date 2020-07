Καλύτερο πρώτο γκολ σε μία μεγάλη ομάδα από αυτό που πέτυχε ο Αντριέν Ραμπιό με την Γιουβέντους δύσκολα μπορούσε κάποιος ποδοσφαιριστής να φανταστεί. Ο Γάλλος μέσος άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μίλαν, πετυχαίνοντας ένα φανταστικό τέρμα. Συγκεκριμένα πήρε την μπάλα πολλά μέτρα κάτω από το κέντρο, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και με φοβερό σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 0-1.

Rabiot just did this pic.twitter.com/3437zvF7Hs

