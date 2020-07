Ο σπουδαίος συνθέτης και θρύλος της κινηματογραφικής μουσικής, «έφυγε» σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας τρομερή παρακαταθήκη στον κόσμο και τις τέχνες με τα αριστουργήματά του.

Η Serie A θέλει να τιμήσει τη μνήμη του εκλιπόντα, που μάλιστα είχε βραβευθεί και με Όσκαρ συνθέτη, αποφασίζοντας να βάλει από τα μεγάφωνα όλων των γηπέδων τη στιγμή της εισόδου των ομάδων, το «Once Upon a Time», μια από τις πιο δημοφιλείς δημιουργίες του...

In loving memory of Ennio Morricone, every Serie A match will have the players walk into the pitch to the tune of: "Unce Upon A Time"

Great idea @SerieA pic.twitter.com/TfB2bu1Ms6

— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 6, 2020