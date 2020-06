Η Ιντερ παρουσίασε τη νέα και εντυπωσιακή φανέλα της νέας σεζόν (vid)

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο, η Ιντερ, έδωσε στο φως της δημοσιότητας, τη νέα φανέλα που θα φοράνε οι ποδοσφαιριστές της ομάδας στα εντός έδρας παιχνίδια, τη νέα σεζόν. Το βασικό μοτίβο παραμένει σχεδόν ίδιο, με μια μικρή διαφορά που υπάρχει πλέον στις μαύρες ρίγες. Σε σχέση με τη φετινή εμφάνιση, ο γιακάς θα έχει μαύρο χρώμα αντί για άσπρο.

Οι «νερατζούρι» μέσω των κοινωνικών δικτύων, παρουσίασαν τη νέα φανέλα με σλόγκαν: «Η πόλη μας. Το όνειρο μας. Το μέλλον μας. Φτιαγμένο για να σπάσει τα εμπόδια».

Our city. Our dream. Our future. Made to break barriers.#MadeOfMilano #Nike #FirstKit pic.twitter.com/QLjYC8jslY

— Inter (@Inter) June 30, 2020