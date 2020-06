Η ομάδα του Πίπο Ιντζάγκι, το βράδυ της Δευτέρας πανηγύρισε τη μεγάλη άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου επικρατώντας 1-0 της Γιούβε Στάμπια κι έχοντας ακόμα εφτά παιχνίδια μπροστά της για την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα του άλλοτε στράικερ της Γιουβέντους θα βρεθεί στην Serie A για δεύτερη φορά στην ιστορία της έπειτα από τη σεζόν 2016-2017, έχοντας συγκεντρώσει 76 πόντους σε 31 παιχνίδια, κάτι που αποτελεί ρεκόρ συγκομιδής στην δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας!

Παράλληλα, η Μπενεβέντο κατάφερε να εξασφαλίσει και μαθηματικά την άνοδο τόσο νωρίς, όσο το είχε κάνει με κορυφαία επίδοση η Άσκολι της σεζόν 1977-1978, εφτά αγωνιστικές πριν από το φινάλε!

With Benevento's win today Pippo Inzaghi's team secures promotion to Serie A with a 24 point lead pic.twitter.com/LQ7MdE7Azs

— Italian Football TV (@IFTVofficial) June 29, 2020