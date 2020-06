Ίντερ - Σασουόλο: Η πιο «τρελή» χαμένη ευκαιρία της χρονιάς! (vid)

Έχουμε δει χαμένες για χαμένες ευκαιρίες που σε κάνουν να αναρωτιέσαι «μα πώς είναι δυνατόν». Αυτό, όμως, που μας προσέφερε ο Ρομπέρτο Γκαλιαρντίνι ανάγεται στη σφαίρα του ακατόρθωτου. Πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να εξηγήσει πώς σπατάλησε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία για την Ίντερ κόντρα στη Σασουόλο, αστοχώντας εντελώς αμαρκάριστος από τη μικρή περιοχή μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα.

Δείτε την απίθανη στιγμή:

Without a doubt the worst miss I have seen in my life at professional level. It’s literally harder to hit the crossbar than score. Wow.pic.twitter.com/9uo4XGtUsd

— Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) June 24, 2020