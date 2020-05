Μπελάδες για τον Ζλάταν: Κυκλοφορούσε παράνομα την υπερπολυτελή Ferrari του (pics & vid)

Ο Σουηδός σταρ με αφορμή τα 39α του γενέθλια, τον Οκτώβριο είχε αγοράσει στον εαυτό του τη Ferrari Monza SP2. Ενα αυτοκίνητο το οποίο φτάνει τα 100χλμ την ώρα σε 3'', ενώ η ταχύτητά του αγγίζει τα 300 χλμ/ώρα. Η τιμή του είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ ενώ είναι μόνο για διακεκριμένους πελάτες της διάσημης αυτοκινητοβιομηχανίας.

Φυσικά όπως είναι λογικό ο Ζλάταν, θέλησε να... μοστράρει το νέο του απόκτημα στους δρόμους της Σουηδίας. Ωστόσο, δεν γνώριζε πως κάτι τέτοιο θα τον έβαζε σε μπελάδες.

Κι αυτό διότι, η σουηδική Υπηρεσία Μεταφορών ενημέρωσε τον άσο της Μίλαν πως η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος έχει λήξει από τις 30 Μαρτίου και δεν μπορεί να το κυκλοφορεί.

Ετσι, ο «Ιμπρα» θα δεχθεί το πρόστιμο το οποίο θα του επιβληθεί από τις Αρχές.

However cool you think you may be, you aren't @Ibra_official in a Ferrari SP2 cool

