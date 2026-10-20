Ο Βασίλης Φωτιάς επιλέχθηκε από την UEFA για να σφυρίξει την αναμέτρηση της Μπόρνμουθ με τη Μίλαν (22/10, 22:00) για το Europa League.

Μετά τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής (18/10) στο γήπεδο της Τούμπας και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή (2-1) για την 7η αγωνιστική της Superleague, ο Βασίλης Φωτιάς είναι έτοιμος να σφυρίξει ένα σπουδαίο ματς για το Europa League.

Ο Έλληνας ρέφερι θα είναι ο άρχων της αναμέτρησης ανάμεσα σε Μπόρνμουθ και Μίλαν στο Vitality Stadium για την 3η αγωνιστική του θεσμού, όπως αποφάσισε το αρμόδιο όργανο της UEFA. Βοηθοί του θα είναι οι Ανδρέας Μεϊντάντας και Μιχάλης Παπαδάκης, ενώ 4ος ορίστηκε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Θυμίζουμε πως οι Ροσονέρι είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού (26/11, «Γ. Καραϊσκάκης») στον θεσμό, έχοντας προς ώρας μια νίκη και μια ήττα, ενώ τα Κεράσια μετρούν το απόλυτο (2/2), όπως και οι Πειραιώτες. Αυτή θα είναι η 5η «εμφάνιση» του Φωτιά στη δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση, ενώ έχει διευθύνει και ένα παιχνίδι για τα προκριματικά του θεσμού.