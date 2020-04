Ατυχος... Ο γκολκίπερ της Αταλάντα είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό πριν ένα μήνα, στις 24 Μαρτίου, ωστόσο το ξεπέρασε, ενώ ήταν ασυμπτωματικός. Ωστόσο, σε νέο τεστ που υποβλήθηκε, βρέθηκε θετικός για δεύτερη φορά και θα μπει ξανά σε καραντίνα.

