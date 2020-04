Ο... μάνατζερ Λουκάκου «ψήνει» Φάμπρεγας στο twitter για μεταγραφή στην Ίντερ (pic)

Σε μπασκετική μετάφραση, ο Ρομέλου Λουκάκου έχει ξεκινήσει «recruiting» και στοχεύει στον Σεσκ Φάμπρεγας για την ενίσχυση της Ίντερ.

Ο Βέλγος στράικερ των Νερατζούρι είχε όρεξη να ανάψει... φωτιές στο twitter και αποφάσισε να σχολιάσει σε Q&A του Καταλανού μέσου της Μονακό, δελεάζοντάς τον με έμμεσο τρόπο να γίνουν συμπαίκτες στο Μιλάνο.

Premier League, La Liga, Ligue 1 και τώρα… Serie A ήταν το πρόσχημα του Λουκάκου, αλλά δεν ήταν και δύσκολο για κάποιον να καταλάβει την πρόθεσή του.

Δείτε το tweet:

Any thought’s about coming to the serie A? . I mean you already done the EPL and La Liga https://t.co/ccMWOd9YGs

— R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) April 20, 2020