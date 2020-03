Μενουμεσπίτι: Και ο Κριστιάνο στο... άρμα όλων μας!

Για όσους τυχόν δεν το έχουν καταλάβει ακόμα... μένουμε σπίτι! Το επισήμανε και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ανεβάζοντας μια τρυφερή φωτογραφία του, παρέα με τρία από τα τέσσερα παιδιά του, στο σπίτι του στο νησί της Μαδέιρα.

«Σε αυτή την δύσκολη στιγμή για όλο τον πλανήτη, ας είμαστε ευγνώμονες για τα πράγματα που έχουν σημασία: Την υγεία μας, την οικογένειά μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Μείνετε σπίτι και ας βοηθήσουμε όλους τους εργαζόμενους στην υγεία εκεί έξω, οι οποίο παλεύουν για τις ζωές μας» έγραψε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους, για την μάχη κατά του κορονοϊού.

In this difficult moment for the whole world, let’s be thankful for the things that matter - our health, our family, our loved ones. Stay home and let’s help all the health workers out there fighting to save lives #stayhomesavelives pic.twitter.com/lVEBu5vbqW

— Cristiano Ronaldo (Cristiano) March 30, 2020