Δωρεάν το Juventus TV στα σπίτια για ένα μήνα! (vid)

Στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στην Ιταλία, μεταξύ άλλων, «μένουμε σπίτι», εξαιτίας του Covid-19. Και η Γιουβέντους, θέλοντας να κάνει πιο ευχάριστη την παραμονή των φίλων της στο σπίτι εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού, προσφέρει δωρεάν για έναν μήνα το τηλεοπτικό της κανάλι.

Θεωρείται δεδομένο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες, πολλές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Μπράβο στην Βέκια Σινιόρα!

Always with you JuventusTV FREE for one month with code: JUVE30Days* https://t.co/i9YPveNf8d

* offer valid only on monthly passes pic.twitter.com/tYz36vcpPc

— JuventusFC (@juventusfcen) March 16, 2020