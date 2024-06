Σύμφωνα με το Νιγηριανό δημοσιογράφο Άντριου Ράντα, η Μάλμε ενδιαφέρεται για την απόκτηση του τερματοφύλακα Φράνσις Ουζόχο της Ομόνοιας.

Διερευνητικές επαφές για τον τερματοφύλακα της Ομόνοιας, Φράνσις Ουζόχο, φαίνεται να έκανε η σουηδική Μάλμε, σύμφωνα με ανάρτηση του Νιγηριανού δημοσιογράφου Άντριου Ράντα.

Swedish side 🇸🇪Malmo FF have made inquiries about the availability of 🇨🇾Omonia Nicosia's Nigerian goalkeeper 🇳🇬Francis Uzoho with a view to a potential move to Sweden#disfootballsef pic.twitter.com/ttkSZvUKwK