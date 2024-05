Παρέλαση αστέρων στα «PASP FOOTBALL AWARDS 2023/24»!

Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε και πλησιάζει η ώρα που θα ξετυλιχθεί μπροστά μας η όμορφη διαδρομή των πρωταγωνιστικών! Η ώρα που τα φώτα θα στραφούν πάνω σε αυτούς που ξεχώρισαν και διακρίθηκαν για το ταλέντο και τα μοναδικά χαρακτηριστικά που έχουν. Είναι η ώρα των «PASP FOOTBALL AWARDS 2023/24».

Αύριο (15/5) στις 21:00, σε απευθείας μετάδοση από την Cablenet Sports 1 (σύνδεση από τις 20:15 για το Pre -Show) θα πραγματοποιηθεί στο Monte Caputo η μεγαλύτερη γιορτή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Και δεν θα ήταν μεγάλη αν ο κόσμος δεν την αγκάλιαζε από την πρώτη στιγμή. Αισίως, φτάσαμε στα δέκα χρόνια παρουσίας της εκδήλωσης και νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που σφιχταγκάλιασε τα «PASP FOOTBALL AWARDS» από την πρώτη στιγμή. Χωρίς την αγάπη του κόσμου τα βραβεία δεν θα αποκτούσαν αυτή τη λάμψη. Aυτή η αναγνώριση του κόσμου είναι ένα μεγάλο κίνητρο για εμάς ώστε κάθε χρόνο να εμπλουτίζουμε την εκδήλωση με νέες ιδέες.

Αύριο, το βράδυ, λοιπόν, οι παρουσιαστές Λούης Πατσαλίδης και Άντρεα Καφά… δίνουν πάσα στους πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες της ποδοσφαιρικής σεζόν 2023-24 και εμείς είμαστε έτοιμοι να τους θαυμάσουμε και να τους χειροκροτήσουμε. Να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες βραβεύσεων:

Ποιος παίρνει τη σκυτάλη;

Αρκετοί οι υποψήφιοι, ένας, όμως, θα είναι ο μεγάλος νικητής και το ερώτημα είναι ποιος θα διαδεχτεί στον θρόνο του «The Best Player of the Season» τον Aleksandr Kokorin, ο οποίος κέρδισε το περσινό βραβείο. Ο νικητής που επιλέγηκε μόνο μέσα από τις ψήφους των αντίπαλων ποδοσφαιριστών θα αποσπάσει το θερμό χειροκρότημα του κοινού αφού θα είναι και με… αποδείξεις ο κορυφαίος όλων! Το συγκεκριμένο βραβείο χορηγεί η Unicars και η Volkswagen.

Οι καλύτεροι έντεκα και οι… αναπληρωματικοί

Εκτός από τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή, οι βραβεύσεις που συγκεντρώνουν, επίσης, μεγάλο ενδιαφέρον αφορούν τους τοπ ποδοσφαιριστές που αποτελούν την καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Και σε αυτή την περίπτωση αποκτάει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι για την ανάδειξη της καλύτερης ενδεκάδας, ψήφισαν μόνο οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές. Στο πλαίσιο αυτό, θα ανακοινωθεί και η δεύτερη καλύτερη ενδεκάδα, όπως και ο καλύτερος προπονητής.

H στιγμή της «The Best Player»

Η καλύτερη ενδεκάδα του γυναικείου πρωταθλήματος, η οποία ανακοινώθηκε και βραβεύτηκε πρόσφατα, θα είναι παρούσα στη μεγάλη γιορτή! Ποια ποδοσφαιρίστρια, όμως, θα σηκωθεί από τη θέση της για να παραλάβει το μεγάλο βραβείο της «The Best Player of the Season»; Η συγκεκριμένη βράβευση θα γίνει για πρώτη φορά στα «PASP FOOTBALL AWARDS» αφού τα προηγούμενα χρόνια η νικήτρια βραβευόταν στα ετήσια γυναικεία βραβεία.

Stoiximan Best Saves & Stoiximan Best Goals

Ξεσηκώνουν και τα δύο τον κόσμο, προσφέρουν χαρά και ενθουσιασμό και την ίδια ώρα… σκορπούν λύπη! Όπως καταλάβατε αναφερόμαστε στα γκολ κα τις αποκρούσεις. Για τις συγκεκριμένες βραβεύσεις, υποψήφιοι είναι 15 τερματοφύλακες και 15 ποδοσφαιριστές οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσα από τις υποψηφιότητες τους στα βραβεία Stoiximan Top Goal & Stoiximan Top Save της κάθε αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας. Για την ανάδειξη των τριών καλύτερων γκολ και των τριών καλύτερων αποκρούσεων λήφθηκαν υπόψη τρεις ψηφοφορίες: των ίδιων των υποψήφιων, της ειδικής επιτροπής και των φιλάθλων. Οι συγκεκριμένες βραβεύσεις είναι μία χορηγία της Stoiximan.

Οι πρώτοι σκόρερ

Tρεις ποδοσφαιριστές και μία ποδοσφαιρίστρια θα… παρελάσουν στη σκηνή του Monte Caputo για να παραλάβουν το βραβείο του πρώτου σκόρερ. Αναλυτικά, θα βραβευτούν οι ακόλουθοι: Ο Jairo Da Silva (Πάφος FC), ο οποίος με τα 16 γκολ που πέτυχε αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρώτου γκρουπ, οι Μάριος Ηλία (Εθνικός) και Ανδρέας Κατσαντώνης (Καρμιώτισσα), που βρέθηκαν στην κορυφή του δεύτερου γκρουπ με 19 γκολ και η Elshaddai Acheampong (Απόλλων Ladies) η οποία είδε 19 φορές δίχτυα στο Γυναικείο Πρωτάθλημα.

Golden Gloves of the Season

Δύο βραβεύσεις περιλαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία. Ο Kenan Piric με 18 clean sheets έκανε δικά του τα «χρυσά γάντια» στο πρώτο γκρουπ, ενώ όσον αφορά το β’ γκρουπ, νικητής είναι ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα Peter Leeuwenburgh με 12 clean sheets. Οι προαναφερθείσες βραβεύσεις είναι μία χορηγία της Stoiximan.

Best Young Player of the Season

Για την ανάδειξη του καλύτερου νέου, λήφθηκαν υπόψη, οι ψήφοι των οχτώ υποψηφίων, των φιλάθλων, καθώς και της δημοσιογραφικής ομάδας της Cablenet Sports. Οι οχτώ υποψήφιοι είναι οι ακόλουθοι: Γιώργος Νικόλας Αγγελόπουλος (Εθνικός), Γιάννης Σατσιάς (ΑΠΟΕΛ), Γιώργος Βίκτωρος (Νέα Σαλαμίνα), Ευάγγελος Ανδρέου (ΑΕΛ), Ευαγόρας Αντωνίου (ΑΕΖ), Λοΐζος Λοΐζου (Ομόνοια), Σταύρος Γαβριήλ (ΑΠΟΕΛ), Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Ομόνοια). Θυμίζουμε ότι συνεχίζει να «τρέχει» ο διαγωνισμός του ΠΑ.Σ.Π. που θα χαρίσει σε έναν τυχερό δύο εισιτήρια, για έναν αγώνα της φάσης των «16» στο EURO 2024. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να μάθουν περισσότερα στα διαδικτυακά μέσα του Συνδέσμου.

Τιμής Ένεκεν

Σε ένδειξη εκτίμησης για την προσφορά τους στο κυπριακό ποδόσφαιρο το διοικητικό συμβούλιο του ΠΑ.Σ.Π. αποφάσισε φέτος να απονείμει βραβεύσεις τιμής ένεκεν σε τρεις ποδοσφαιριστές και δύο ποδοσφαιρίστριες. Πρόκειται για τους Ανδρέα Αβραάμ, Φώτη Παπουλή, Ρενάτο Μαργκάσα, Βικτώρια Ζαμπά, Μικαέλλα Χάλιου. Τα «PASP FOOTBALL AWARDS 2023/24» θα μεταδώσει ο Χρυσός Χορηγός των βραβείων CABLENET. Χορηγοί της λαμπερής βραδιάς είναι η UNICARS και τα αυτοκίνητα VOLKSWAGEN, η STOIXIMAN, η CNP CYPRIALIFE, η DUCATI Cyprus, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, τα BLUE PHARMACIES και τα προϊόντα LANDER POLAR ICE και PharmaLEAD.