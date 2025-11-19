Μάνταλος: «Αυτή η αποτυχία ήταν η χειρότερη, μακρινός στόχος το EURO»

Οι δηλώσεις του Πέτρου Μάνταλου στην κάμερα της NOVA μετά τη «λευκή» ισοπαλία της Ελλάδας με τη Λευκορωσία, στην Ουγγαρία.

Η Εθνική Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποτυχημένη πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ με την εκτός έδρας ισοπαλία δίχως σκορ με τη Λευκορωσία. Ο αρχηγός της Γαλανόλευκης, Πέτρος Μάνταλος, μίλησε στη NOVA μετά το ματς και έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη αποτυχία της Γαλανόλευκης.

Οι δηλώσεις του Πέτρου Μάνταλου

«Επικρατούσε κρύο, αλλά όλοι οι παίκτες έχουμε αγωνιστεί ξανά σε παρόμοιες συνθήκες. Το κίνητρο το βρίσκουμε μόλις φοράμε τη φανέλα της Εθνικής, ανεξάρτητα από τη φύση του παιχνιδιού».

Για το τι δεν λειτούργησε καλά:«Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Ο αντίπαλος παρουσιάστηκε συμπαγής. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε από τα πλάγια, βγάλαμε ορισμένους συνδυασμούς, αλλά το γκολ δεν ήρθε. Κάθε φορά που φοράς τη φανέλα της Εθνικής και ακούς τον Εθνικό Ύμνο, το βιώνεις σαν να είναι η πρώτη φορά».

Για το περιβραχιόνιο: «Μας άφησε μια αίσθηση πικρίας. Αν έβλεπε κανείς τους παίκτες, θα καταλάβαινε πόσο πικραμένοι είναι. Αυτή η αποτυχία είναι χειρότερη από τις προηγούμενες. Ίσως όχι ακριβώς χειρότερη, αλλά πονάει περισσότερο γιατί δείξαμε ότι μπορούμε. Είχαμε πιστέψει ότι θα βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κρίνοντας από τις εμφανίσεις μας πριν από την έναρξη των προκριματικών».

Για τον αποκλεισμό: «Μας άφησε πικρία. Η αποτυχία η συγκεκριμένη, θεωρώ πως ήταν χειρότερη από τις προηγούμενες. Είχαμε δείξει ότι μπορούσαμε. την πάθαμε μία, δύο, λέγαμε τρίτη και φαρμακερή. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε να βρεθούμε στο EURO 2028».