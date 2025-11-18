Η αλλαγμένη Εθνική Ελλάδας ήταν ανώτερη, μα είδε δυο φορές την μπάλα στο δοκάρι από τα πόδια των Μασούρα – Τζόλη και τελικά έμεινε στο άγευστο 0-0 εναντίον της Λευκορωσίας στο τελευταίο της παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε έναν αγώνα με 2 ομάδες που έπαιζαν χωρίς βαθμολογικό αντίκρισμα Λευκορωσία και Ελλάδα έμειναν στο 0-0 επί ουγγρικού εδάφους στον τελευταίο χρονικά αγώνα τους στη διαδικασία των προκριματικών.

Πρώτο παιχνίδι στην Ελλάδα ο Τριάντης.

Λευκορωσία - Ελλάδα: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η γηπεδούχος Λευκορωσία είχε σχηματισμό στο 3-4-2-1 και ως εξής: Λαπούσχοβ στο τέρμα, τριάδα με στόπερ με τους Κχβάλκο, Μπεγκούνοβ και Ζαμπέλιν. Κέντρο με Ε. Μαλάσχεβιτς, Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ και Β. Μάλκεβιτς. Πίσω από τον φορ Λισάκοβιτς ήταν οι Γκρομίκο και Ντεμτσένκο.

Επτά αλλαγές αναφορικά με το 3-2 με τη Σκωτία είχε η Ελλάδα σε μία διάταξη 4-2-3-1. Ο Βλαχοδήμος ήταν στην εστία, με τους Ρότα, Χατζηδιάκο, Ρέτσο και Τσιμίκα στην άμυνα. Οι Σιώπης - Ζαφείρης στα χαφ με τον Πέτρο Μάνταλο στο «10». Τζόλης - Μασούρας εξτρέμ και φορ ο Ανδρέας Τεττέη στην πρώτη του συμμετοχή στη βασική ενδεκάδα της Εθνικής μας.

Μέτριο πρώτο μέρος με δοκάρι από τον Μασούρα

Το πρώτο 45λεπτο δεν κύλησε τόσο καλά για την Ελλάδα. Ήταν μάλλον μέτριο πρώτο μέρος για την Εθνική. Στο πρώτο 45λεπτο στο 18' ο Τζόλης βγήκε τετ α τετ μετά από κλέψιμο και πάσα του Τσιμίκα αλλά κόπηκε σε κόρνερ. Αμέσως μετά ο Ρέτσος είχε κεφαλιά έξω έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.

Στο 21' η Λευκορωσία έβγαλε την μεγάλη της ευκαιρία. Λάθος πάσα του Τσιμίκα, o Εμπόνγκ βγήκε τετ α τετ αλλά απέκρουσε σε κόρνερ ο Βλαχοδήμος. Στο 32' ο Μασούρας είχε δοκάρι από προσπάθειά του από εξαιρετική θέση. Στα υπόλοιπα λεπτά του πρώτου ημιχρόνου δεν υπήρξε καμία αλλαγή ως προς τον δείκτη του σκορ με τον Τζόλη να είναι ο πιο κινητικός όλων στη γραμμή κρούσης της Ελλάδας.

Δοκάρι και ο Τζόλης μετά τον Μασούρα αλλά όλα στο μηδέν

Στην επανάληψη του αγώνα είχε και 2ο δοκάρι η Εθνική. Στο 50' και το 51' η Ελλάδα είχε φάσεις για να σκοράρει. Αρχικά με κεφαλιά του Τεττέη και μετά με ένα σουτ του Ζαφείρη από θέση βολής. Στο 55' ο Τζόλης βγήκε μπροστά και πάσαρε στον Τσιμίκα που είχε ένα σουτ το οποίο αποκρούστηκε δύσκολα. Λίγα λεπτά μετά ο Τριάντης μπαίνοντας στο παιχνίδι αντί του Σιώπη έκανε το ντεμπούτο του στην Εθνική.

Στο 72' η Ελλάδα είχε νέο δοκάρι. Πάσα του Μάνταλου προς τον Τζόλη που έκανε ωραία κίνηση, έσκαψε τη μπάλα και αυτή βρήκε στο δοκάρι. Στο 79' ο Μελιντσένκο είχε ένα σουτ λίγο έξω για τη Λευκορωσία. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα στην Ουγγαρία το 0-0 έμεινε ως είχε με την Ελλάδα να τελειώνει με 2 δοκάρια.

MVP: Παίκτης που να αξίζει αυτόν τον τίτλο δεν υπάρχει στον αγώνα. Και οι 2 γκολκίπερ πάντως είχαν πολύ καλές επεμβάσεις.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Τζόλης ήταν ο πιο κινητικός από τους παίκτες της γραμμής κρούσης της Εθνικής που ξεκίνησαν βασικοί. Είχε και στιγμές για γκολ και δοκάρι. Με θετική αγωνιστική διάθεση και όρεξη και ο Τεττέη και ο Τριάντης, που προσπάθησαν αισθητά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Από αρκετούς έμπειρους παίκτες του ο Γιοβάνοβιτς (όπως τον Τσιμίκα) ανέμενε περισσότερα. Ακόμα και από τους βασικούς του χαφ χρειαζόταν περισσότερα. Από την άλλη οι περισσότεροι μεσοεπιθετικοί των Λευκορώσων δεν έκαναν διαφορά.

Η ΓΚΑΦΑ: Για την Ελλάδα είναι η χαμένη φάση των Μάνταλου - Μασούρα. Ειδικά το κλείσιμο της φάσης με το δοκάρι του Μασούρα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν είχε φοβερά προβλήματα η διαιτησία στον αγώνα. Ενδεχομένως κάποια λαθάκια σε επίπεδο καρτών και φάουλ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η Ελλάδα είχε πιο καλές φάσεις από τους Λευκορώσους και με τα 2 δοκάρια της αλλά ιδανικό παιχνίδι δεν έχει κάνει. Το πρώτο της 45λεπτο ήταν δε μέτριο και ίσως και αρκετά κακό. Έκλεισε αυτόν τον κύκλο αγώνων με το 0-0 με τη Λευκορωσία.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Λαπούσχοβ, Κχβάλκο (67' Κάλινιν), Μπεγκούνοβ, Ζαμπέλιν, Ε. Μαλάσχεβιτς (46' Μελιντσένκο), Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Β. Μάλκεβιτς, Λισάκοβιτς (78' Μπαρκόβσκι), Γκρομίκο (67' Κοτσεβόι) και Ντεμτσένκο.

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Ρότα, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Σιώπης (63' Τριάντης), Ζαφείρης, Μάνταλος (83' Κουρμπέλης), Τζόλης, Μασούρας (70' Καρέτσας) και Τεττέη (63' Κωστούλας).