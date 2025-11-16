Το κωμικό με την Εθνική και τον Ρέτσο

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα γύρω από την παρουσία του Ρέτσου στην Εθνική ομάδα.

Μοιάζει λίγο κωμικό…

Το μνημονεύω απλά λόγω του χθεσινού αγώνα της Εθνικής μας κόντρα στην Σκωτία: Ο Ρέτσος είχε να παίξει βασικός σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας σε επίσημο παιχνίδι στην Εθνική Ελλάδας δύο ολόκληρα χρόνια, από το Ελλάδα-Γαλλία (2-2) το Νοέμβριο του 2023!

Και λέω εγώ, είναι τόσο κακός στόπερ ο αρχηγός του Ολυμπιακού για να έχει παίξει όλο αυτό το διάστημα των δύο ετών στην Εθνική Ελλάδας μόνο αλλαγή σε κάποια παιχνίδια, εκ των οποίων στα περισσότερα δύο-τρία λεπτά, για καθυστέρηση;

Είναι τόσο κακός που βασικός έχει παίξει μόνο σε ένα φιλικό στη Μάλτα Ιούνιο μήνα κι άλλο ένα φιλικό με την Σλοβακία επίσης Ιούνιο μήνα, ξέρετε τότε που γίνονται τα ματσάκια της πλάκας;

Έχουμε τόσο φοβερούς και τρομερούς στόπερ η Εθνική, για να είναι ουσιαστικά εκτός βασικών επιλογών της ο Ρέτσος, που σημειωτέον σε αυτό το διάστημα των δύο ετών από τότε που είχε παίξει για τελευταία φορά βασικός σε επίσημο ματς, έχει πάρει το Κόνφερενς Λιγκ το Μάϊο του 2024, έχει τερματίσει στην 7η θέση της League Phase του Γιουρόπα Λιγκ το χειμώνα του 2025, παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ τώρα κι έχει πάρει νταμπλ με τον Ολυμπιακό, με τον οποίο είναι πρώτος και στο φετινό πρωτάθλημα.

Κι αφού έχουμε τόσο φοβερούς και τρομερούς στόπερ, που παίζουν στην 14η φέτος και 11η πέρυσι στην Μπουντεσλίγκα Βόλφσμπουργκ και στην 18η φέτος και 14η πέρυσι στην Πρέμιερ Λιγκ Γουέστ Χαμ, γιατί τα αποτελέσματα στα τελευταία κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής ήταν Ελλάδα-Δανία 0-3, Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Δανία-Ελλάδα 3-1;

Προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα που δεν παίζει βασικός στην Εθνική ο Ρέτσος, καθότι γλιτώνει και τυχόν τραυματισμούς. Όμως, εδώ υπάρχει μία αδικία για τον συγκεκριμένο παίκτη, που δεν είναι και παιδί, στα 27 του.

Απλά ας μην τον παίρνουν καν στην Εθνική, αφού δεν τον χρειάζονται. Υπάρχουν για ρεζέρβες κι ο Μιχαηλίδης του ΠΑΟΚ με τον Χατζηδιάκο, στην 4η της βαθμολογίας του πρωταθλήματος Δανίας Κοπεγχάγη.

Άσχετο: Για όσους θεωρούν ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη στο τσεπάκι το παιχνίδι του στο Καζακστάν με την Καϊράτ, ας δούμε τα αποτελέσματα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Καζακστάν-Βέλγιο 1-1 και Δανία-Λευκορωσία 2-2. Δεν υπάρχουν στο υψηλό επίπεδο παιχνίδια που τα έχεις πάρει πριν παίξεις. Και για να τα πάρεις, πρέπει να παίξεις καλά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σχεδόν οκτώ μήνες έχει να σκοράρει με την ομάδα του, την Γκενκ, ο Καρέτσας! Από τον περασμένο Μάρτιο, και δε σε ένα εύκολο 4-0 επί της Γκεντ για το πρωτάθλημα Βελγίου. Στην Εθνική μας, όμως, σκοράρει με μεγαλύτερη ευκολία (τρία γκολ σε οκτώ παιχνίδια εκ των οποίων όχι σε όλα βασικός) κι αυτό σίγουρα είναι κάτι πολύ ευχάριστο για τον Γιοβάνοβιτς.

Προσέξτε, τρία γκολ έχει βάλει στα περισσότερα από 50 παιχνίδια του με την Γκενκ και τρία έχει βάλει και στην Εθνική Ελλάδας σε μόλις οκτώ συμμετοχές! Μακάρι το παιδί να συνεχίσει έτσι. Κερδισμένος θα είναι κι ο ίδιος, που μπορεί να πάρει μεταγραφή μέσα από τα παιχνίδια του στην Εθνική Ελλάδας!

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👌