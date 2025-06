Οι έντονες αντιδράσεις του Τζουντ Μπέλινγκχαμ τον έχουν βάλει στο «στόχαστρο» της... μητέρας του Τόμας Τούχελ, ο οποίος πάντως μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον παίκτη του στην εθνική Αγγλίας.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ έχει εκατομμύρια οπαδούς ανά τον κόσμο, όμως η... μητέρα του Τόμας Τούχελ δεν είναι εξ αυτών! Αυτό τουλάχιστον άφησε να εννοηθεί ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας που αποκάλυψε ότι η μητέρα του βρίσκει ενίοτε τη συμπεριφορά του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης «απωθητική».

Αφορμή για αυτό το σχόλιο στάθηκε η ενέργεια του 21χρονου μέσου στη φιλική αναμέτρηση των Τριών Λιονταριών με τη Σενεγάλη την Τρίτη (10/06) στο «City Ground», εκεί όπου ο Μπέλινγκχαμ έγινε έξαλλος μετά την απόφαση του διαιτητή του παιχνιδιού να ακυρώσει γκολ του διεθνούς Άγγλου, στην ήττα της ομάδας του με 1-3.

Μετά τη λήξη του ματς, ο Μπέλινγκχαμ κλώτσησε με δύναμη την μπάλα και στράφηκε προς τους διαιτητές προτού δώσει... νέα κλωτσιά, γεμάτος απογοήτευση, σε ένα ψυγείο με νερά. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση του αρχηγού Χάρι Κέιν που τον συγκράτησε και τον οδήγησε μακριά από τους διαιτητές.

«Νομίζω ότι ο Μπέλινγκχαμ έχει πυγμή, την οποία χρειαζόμαστε και είναι απαραίτητη αν θέλουμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα. Δεν πρέπει να γίνεται με τους συμπαίκτες του ή με τους διαιτητές. Αυτή η... φωτιά που έχει είναι το δυνατό του σημείο. Βέβαια, αυτό μπορεί να δημιουργήσει ανάμεικτα συναισθήματα. Το βλέπω με τους γονείς μου αυτό, η μητέρα μου μερικές φορές δεν βλέπει τον ωραίο και φρόνιμο τύπου που ξέρω εγώ. Η μητέρα μου τον βρίσκει απωθητικό», είναι τα λόγια του Γερμανού τεχνικού.

Thomas Tuchel said he understands criticism of Jude Bellingham after England's defeat to Senegal on Tuesday 😳 pic.twitter.com/GxGyVgurbP