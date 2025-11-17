Ο Χατζηδιάκος στο Gazzetta για την Εθνική: «Να μην είμαστε ευχαριστημένοι με μία νίκη, να είμαστε διψασμένοι για κάτι πολύ μεγαλύτερο»

Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός της Ελλάδας, Παντελής Χατζηδιάκος, μίλησε στο Gazzetta για τον χαρακτήρα ποτ πρέπει να έχει η Εθνική και ενώ στάθηκε και στα νέα πρόσωπα και στη νίκη με τη Σκωτία.

Ο Χατζηδιάκος έχοντας αγωνιστεί για χρόνια στο εξωτερικό είναι πλέον από τα έμπειρα στελέχη της Εθνικής μας ομάδας. Ο Έλληνας στόπερ που μπήκε ως αλλαγή στο Ελλάδα - Σκωτία (3-2) για να παίξει δίπλα σε Ρέτσο και Κουλιεράκη μίλησε στο Gazzetta από τη μεικτή ζώνη του Καραϊσκάκη για αρκετά πράγματα αλλά και για τα νέα πρόσωπα.

- Πώς είναι το να έρχεται η κατάκτηση της νίκης για εσάς σε αυτό το ματς. Νίκη που ήρθε σε ένα χρονικό σημείο που δεν έχει βαθμολογική σημασία καθώς χάθηκε ο στόχος της πρόκρισης.

Εννοείται ότι αυτή η διοργάνωση δεν έχει τελειώσει ακόμα για εμάς. Βρισκόμαστε στην ίδια διοργάνωση που μας άφησε τεράστια πίκρα στα τελευταία παιχνίδια. Η νίκη πάντα φέρνει μία διαφορετική ενέργεια. Πάντα είσαι ευγνώμων και παίζεις για να νικήσεις. Εγώ προσωπικά και πιστεύω και τα περισσότερα παιδιά. Οπότε η νίκη είναι καλοδεχούμενη. Πρέπει να αρχίσεις ξανά ένα σερί νικών ώστε να ξαναμπείς στην καλή φάση που ήσουν.

- Ποιο ήταν το καθοριστικό στοιχείο και ήρθε η νίκη με τη Σκωτία από την οποία είχατε χάσει εκτός έδρας; Είναι το επιθετικό στοιχείο; Η ποδοσφαιρική ζωντάνια που βγάλατε;

Μπορείς να το πεις έτσι ότι βγάλαμε περισσότερη ζωντάνια. Και το παιχνίδι στη Σκωτία νομίζω ότι το είχαμε υπό έλεγχο για πολύ μεγάλο διάστημα. Δύο στατικές φάσεις μας στοίχισαν αρκετά πράγματα εκεί πέρα. Εννοείται ότι ως Εθνική είχες παραπάνω γκολ σήμερα. Έβαλες τις φάσεις που έπρεπε. Τις έκανες γκολ. Αυτή πιστεύω ήταν η διαφορά.

- Για τη συνέχεια πώς βλέπεις τα πράγματα έπειτα από μία νίκη που σας φτιάχνει την ψυχολογία;

Σίγουρα κάθε νίκη είναι σημαντική. Κάθε παιχνίδι της Εθνικής είναι πολύ σημαντικό. Και κάθε νίκη δίνει και περισσότερους βαθμούς στο ranking, ώστε στις επόμενες κληρώσεις να είμαστε πιο καλά. Οπότε για κάθε νίκη είσαι ευγνώμων και κάθε νίκη σου δίνει αυτοπεποίθηση. Πρέπει να βελτιωνόμαστε από παιχνίδι σε παιχνίδι. Και τα νέα παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Να υπάρχει μία πολύ δυνατή Εθνική.

- Ένα σχόλιο για τα νέα παιδιά που πρωτοέπαιξαν, τους Τεττέη και Κωστούλα.

Ο Κωστούλας μία επαφή είχε μέσα στο παιχνίδι αλλά στις προπονήσεις τα δίνει όλα το παιδί. Έχει δεθεί αρκετά με την ομάδα. Οπότε έχει και αυτός κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά που μπορούν να μας βοηθήσουν. Ο Τεττέη μπήκε πάρα πολύ καλά. Στο 2ο γκολ έχει ασίστ, κάτι πολύ σημαντικό. Όλη η φάση από εκείνον ξεκινά. Την αφήνει στον χώρο και περνάει τον αντίπαλο. Έχει βάλει νομίζω πολλά γκολ έτσι στη Σούπερ Λιγκ. Οπότε έκανε μία πολύ καλή αρχή και με την ασίστ, μας βοήθησε και τώρα συνεχίζουμε.

- Για σένα προσωπικά που πήρες χρόνο ως τρίτος στόπερ πόσο σημαντική είναι η Εθνική για σένα;

Έχω πει ότι κάθε φορά που έρχομαι και παίζω για την Εθνική το ζω σαν να είναι το τελευταίο μου παιχνίδι. Ποτέ δεν ξέρεις το τι μπορεί να συμβεί. Από την πρώτη στιγμή που βρίσκομαι εδώ τα έχω δώσει όλα για την Εθνική για να πάμε καλά και να βρεθούμε σε μία τελική διοργάνωση και να βελτιωνόμαστε. Η βελτίωση υπήρξε από την πρώτη στιγμή. Τώρα πρέπει να κάνουμε το τελευταίο βήμα με την πρόκριση σε μία μεγάλη διοργάνωση. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Παίζω δεν παίζω προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα και τα νέα παιδιά και για να κάνουμε το επόμενο βήμα.

- Αυτό είναι και το μεγάλο όνειρο φαντάζομαι. Η παρουσία σας στην τελική φάση μίας μεγάλης διοργάνωσης.

Σίγουρα. Από την πρώτη στιγμή που είχα έρθει και έως τώρα έχουμε βρεθεί αρκετές φορές πολύ κοντά αλλά δεν έχουμε κάνει το τελευταίο βήμα. Είναι κάποια πράγματα και εμπειρίες που τα παίρνω μαζί μου και τα δίνω στα νέα παιδιά. Να μην είμαστε ευχαριστημένοι με μία νίκη. Να είμαστε διψασμένοι για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Να είμαστε ανίκητοι όπως κάποιες άλλες χώρες, που καταφέρνουν και πηγαίνουν σε τελικές φάσεις. Είναι ανίκητοι. Σε μία δύσκολη μέρα όπως στη Σκωτία ή την Δανία να μην χάσεις και να φέρεις ισοπαλία, ώστε πάντα να κρατάς τις πιθανότητές σου.