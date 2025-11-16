Κόντρα Ρεάλ - Μπαρτσελόνα και στις Εθνικές: Χαμός για την απουσία Γιαμάλ, σιωπή για τους «τραυματίες» της Ρεάλ

Η μεγάλη κόντρα του Ισπανικού ποδοσφαίρου έχει μεταφερθεί και σε επίπεδο Εθνικών ομάδων, καθώς από τη μια γίνεται «ντόρος» για τον Γιαμάλ, από την άλλη κανείς δεν μιλάει για τους «τραυματίες» της Ρεάλ.

Το παράθυρο των προκριματικών του Μουντιάλ αυτό το Νοέμβριο, έχει δημιουργήσει αρκετή ένταση στην Ισπανία, με επίκεντρο φυσικά τα όσα έγιναν με τον Λαμίν Γιαμάλ, που κλήθηκε από τον Ντε Λα Φουέντε, αλλά εν τέλει αποχώρησε από την αποστολή, εξαιτίας των ενοχλήσεων που τον ταλαιπωρούν.

Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε τη Ρόχα, η οποία επικράτησε με 0-4 της Γεωργίας και βρίσκεται... μισό βήμα από την πρόκριση στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά του ερχόμενου καλοκαιριού. Ωστόσο, φαίνεται πως η κόντρα ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, μεταφέρεται και στις Εθνικές.

Ο λόγος είναι πως τα μίντια επικεντρώνονται στον 18χρονο αστέρα των πρωταθλητών Ισπανίας, αλλά... τηρούν σιγή ιχθύος όταν πρόκειται για αντίστοιχες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών της «βασίλισσας». Πιο πρόσφατο παράδειγμα, ο Ντιν Χάουσεν, που έμεινε εκτός αγώνα με τη Γεωργία λόγω ενοχλήσεων, ενώ τη θέση του πήρε ο Κουμπαρσί.

Κουρτουά και Βαλβέρδε που έφυγαν με ενοχλήσεις από το Βαγιέκας και το παιχνίδι με τη Ράγιο (0-0, 9/11) δεν κλήθηκαν καν στις αποστολές των χωρών τους, ενώ Μπαπέ και Καμαβινγκά αποχώρησαν από την αποστολή της Γαλλίας με μικρές ενοχλήσεις.

Όπως σημειώνει η Mundo Deportivo, φαίνεται πως αυτή η διακοπή βολεύει απίστευτα τους Μαδριλένους, για τους ποδοσφαιριστές των οποίων δεν γίνεται καμία αναφορά, ενώ αντίθετα συμβαίνει «ο κακός χαμός» με το αστέρι των Καταλανών.