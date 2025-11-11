Την έκπληξή του σχετικά με την νέα... υπόθεση Λαμίν Γιαμάλ που έχει προκύψει στην εθνική Ισπανίας εξέφρασε δημόσια ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λουίς Ντε Λα Φουέντε.

Ακόμη μία διένεξη με επίκεντρο τον Λαμίν Γιαμάλ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ισπανία. Ο 17χρονος ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε από την αποστολή της εθνικής Ισπανίας ενόψει των δύο τελευταίων αναμετρήσεων για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, λόγω παρέμβασης του Καταλανικού συλλόγου την τελευταία στιγμή.

Απόφαση η οποία εξέπληξε τόσο την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας όσο φυσικά και τον προπονητή της Φούρια Ρόχα, Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Ο 64χρονος τεχνικός τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την υπόθεση που αφορά τον παίκτη του στην εθνική, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για κάτι «μη φυσιολογικό».

«Δεν έχω ξαναζήσει παρόμοια κατάσταση, δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικό! Υπάρχουν διαδικασίες που ξεπερνούν τον έλεγχο της Ομοσπονδίας. Έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να τα αποδεχθούμε. Έμεινα έκπληκτος όπως όλοι», υπογράμμισε ο Ντε Λα Φουέντε.

🗣️"Uno se queda sorprendido. No había vivido una situación así"



🎙️Luis de la Fuente habla en @rne del tratamiento de pubalgia de Lamine Yamal que ha obligado a desconvocar al jugador del Barça



📻La entrevista con el seleccionador a las 21:10h en Radiogaceta de los Deportes pic.twitter.com/QMqXDFERgs — RNE Deportes (@RNEdeportes) November 11, 2025

Θυμίζουμε ότι μόλις δύο μήνες πριν, ο Γιαμάλ είχε αποδεσμευτεί και πάλι από την εθνική εξαιτίας του ίδιους τραυματισμού στην ηβική χώρα, γεγονός που είχε προκαλέσει την μία πρώτη αντιπαράθεση μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Ομοσπονδίας.