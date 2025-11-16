Ο γκολκίπερ της Σκωτίας και ίσως MVP της στο «Γ. Καραϊσκάκης», Κρέγκ Γκόρντον, μίλησε στο Gazzetta για τις δυνατότητες της Ελλάδας, αλλά και για τον συμπαίκτη του στη Χαρτς, Αλέξανδρο Κυζιρίδη.

Ήταν εκεί για μην επιτρέψει στην Ελλάδα να... ξεφύγει στο σκορ. Ο λόγος που η Σκωτία έμεινε όρθια στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η σπίθα που της έδωσε τελικά πνοή ώστε να επιστρέψει σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο. Ο 42χρονος τερματοφύλακας των Σκωτσέζων, Κρέγκ Γκόρντον, ύψωσε τείχος στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού και αποτέλεσε το στήριγμα των φιλοξενούμενων, όταν εκείνοι δέχονταν επιθέσεις κατά κύματα από την ελληνική ομάδα.

Μετά το τέλος του αγώνα και την νίκη της Ελλάδας επί της Σκωτίας με 3-2, ο Γκόρντον μίλησε στο Gazzetta για τον... τρελό αγώνα, τον όμιλο των τριών δυνάμεων (Ελλάδα, Σκωτία, Δανία) που κρίθηκε στα σημεία, αλλά και το ταβάνι της Εθνικής Ελλάδος, την οποία θεωρεί ικανή για την πρόκριση στο επόμενο μεγάλο τουρνουά: το EURO του 2028! Αρκεί βέβαια σύντομα στην αποστολή της να βρίσκεται κι ένα ακόμα μεγάλο ταλέντο: ο συμπαίκτης του στη Χαρτς, Αλέξανδρος Κυζιρίδης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του μετά τον αγώνα:

Ένα σχόλιο για το αποψινό ματς:

«Ήταν ένα τρελό ματς, πολύ ανοιχτό με πολλές ευκαιρίες. Οποιαδήποτε ομάδα θα μπορούσε να είχε νικήσει. Και οι δυο τερματοφύλακες έκαναν πολλές επεμβάσεις. Ήταν ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι για τους θεατές».

Σε εξέπληξε ο ρυθμός του αγώνα;

«Όχι, γνωρίζαμε ότι η Ελλάδα είναι μια καλή ομάδα. Έχουμε παίξει πολλές φορές εναντίον της πρόσφατα. Ξέρουμε τί μπορούν να κάνουν και ειδικά στην επίθεση, όπου διαθέτουν πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Ξέραμε ότι θα ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, όπου οι δυο ομάδες δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες. Είμαστε τυχεροί που έχουμε ακόμα μια ευκαιρία την Τρίτη (σ.σ κόντρα στην Δανία) για την πρόκριση».

Πως αξιολογείς την Ελλάδα και το μέλλον που έχει μπροστά της;

«Είναι μια ανερχόμενη ομάδα, η οποία ακόμα και τώρα έχει βάθος και ταλέντο και μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνεται. Είναι μια ομάδα που μπορεί να προκριθεί στο επόμενο EURO. Είχε κάποιες ατυχίες σε αυτόν τον όμιλο, ιδίως στο Χάμπντεν Παρκ όπου άξιζε κάτι καλύτερο. Ένα κακό αποτέλεσμα ωστόσο μπορεί να σε οδηγήσει στον αποκλεισμό και πιστεύω ότι αυτό συνέβη».

Θεωρείς ότι η κατάταξη του ομίλου κρίθηκε στις λεπτομέρειες;

«Φυσικά! Μιλάμε για τρεις πολύ δυνατές ακόμα και είδαμε ότι ακόμα και η Λευκορωσία κατάφερε να πάρει βαθμό από τη Δανία. Είναι επίσης επικίνδυνοι, ακόμη κι αν βρίσκονται στην τελευταία θέση».

Ποιους Έλληνες παίκτες ξεχωρίζεις από την Εθνική ομάδα;

«Δεν είμαι βέβαιος. Έχουμε έναν Έλληνα εξτρέμ στην Χαρτς (σ.σ τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη), ο οποίος τα πάει πολύ καλά στην ομάδα αυτή τη στιγμή και εύχομαι ότι θα μπορέσει να βρεθεί και στην Εθνική Ελλάδος».