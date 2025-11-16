Οι δηλώσεις του Χρήστου Μουζακίτη στην κάμερα του Alpha μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας επί της Σκωτίας.

Η Εθνική Ελλάδας έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί της, καθώς επικράτησε της Σκωτίας στο Φάληρο με 3-1. Ο βασικός για τη Γαλαναόλευκη, Χρήστος Μουζακίτης, μίλησε στην κάμερα του Alpha μετά το ματς και αναφέρθηκε στην «επανασύνδεση» με τον φίλο του, Μπάμπη Κωστούλα, ενώ έστειλε τις ευχές του στον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος τραυματίστηκε και άφησε τη θέση του στον Ανδρέα Τεττέη.

Οι δηλώσεις του Μουζακίτη

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Μπάμπη. Όχι μόνο για την Εθνική αλλά και για το μεγάλο βήμα στην Premier League. Moυ έχει λείψει η καθημερινότητα μας, όμως δε στεναχωριέμαι. Όλα για καλό γίνονται.

Μου αρέσει αυτός ο ρυθμός. Αυτός μας βελτιώνει και μας ανεβάζει επίπεδο. Η Premier League είναι το κορυφαίο επίπεδο και ο καθένας θέλει να παίξει εκεί. Ήταν ωραίο το ματς γιατί ήταν μία μικρή αναπαράσταση

εκινήσαμε καλά. Βάλαμε γκολ και προηγηθήκαμε. Είδαμε ότι στο δεύτερο μέρος ότι έβγαλε αντίδραση ο αντίπαλος γιατί πάει για πρόκριση. Αυτό που μας κράτησε είναι η ομάδα και η δύναμη που έχουμε όλοι μαζί.

Εύχομαι να είναι καλά ο Βαγγέλης (Παυλίδης). Εύχομαι να μην είναι σοβαρό».