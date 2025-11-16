Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τεττέη στην κάμερα του Alpha μετά τη νίκη της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία.

Ονειρική βραδιά για τον Ανδρέα Τεττέη. Ο επιθετικός της Κηφισιάς έκανε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας, αποθεώθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έδωσε ασίστ στον Καρέτσα για το 2-0 κόντρα στη Σκωτία.

Ο 24χρονος Έλληνας φορ με δηλώσεις του στην κάμερα του Alpha εξέφρασε τη χαρά του για την παρθενική του εμφάνιση με το εθνόσημο.

Οι δηλώσεις του Τεττέη

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να πιστέψω. Από μικρός ήθελα να παίξω στην Εθνική, την παρακολουθούσα και τώρα είμαι εδώ.

Η ομάδα είναι φανταστική. Όλοι με αγκάλιασαν και με έκαναν να αισθανθώ ως μέλος οικογένειας. Με όλα τα παιδιά έχω έρθει κοντά αλλά περισσότερο έχω ταιριάξει με τον Κουλιεράκη. Δεν περίμενα ότι θα παίξω. Είμαι χαρούμενος που έπαιξα και που έδωσα ασίστ.

Ζω ένα όνειρο που δεν μπορώ να φανταστώ. Ήταν εδώ η μητέρα και οι φίλοι μου. Είναι σημαντικό να παίζω για τη χώρα που έχω μεγαλώσει. Ένιωσα τιμή και ευχαριστώ τον κόουτς για την κλήση».