Στο 57ο λεπτό του αγώνα της Ελλάδας με τη Σκωτία ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε ασίστ στον Κωνσταντίνο Καρέτσα για το 2-0 έπειτα από φανταστική ατομική ενέργεια.

Ονειρεμένο ντεμπούτο για τον Ανδρέα Τεττέη! Ο διεθνής φορ της Κηφισιάς έκανε παρθενική εμφάνιση με την Εθνική Ελλάδας, καθώς πέρασε στο ματς στο 43ο λεπτό του αγώνα με τη Σκωτία αντί του τραυματία Παυλίδη και στο 57' έδωσε την πρώτη του ασίστ με το εθνόσημο.

Υπέροχο 1-2 του Τεττέη με τον Μπακασέτα, ο 24χρονος επιθετικός έφυγε ταχύτατα στον χώρο, γύρισε εξαιρετικά την μπάλα στον Καρέτσα, ο οποίος έκανε το 2-0 με άψογο πλασέ.