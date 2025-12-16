Ο Ζοσέ Μουρίνιο, εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις του Βαγγέλη Παυλίδη, έπλεξε για ακόμη μία φορά το εγκώμιο του Έλληνα διεθνή φορ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να κάνει θραύση στην Πορτογαλία και είναι, φυσικά, το πρόσωπο των ημερών στην Μπενφίκα. Στην πρόσφατη νίκη των Αετών απέναντι στην Μορεϊρένσε (4-0) σημείωσε χατ τρικ, φτάνοντας συνολικά τα 44 γκολ με την φανέλα της ομάδας μέσα στο 2025.

Το όνομά του μπήκε δίπλα σε αυτό του θρυλικού Εουσέμπιο ξεπερνώντας τον Πορτογάλο. Ο Ζοσέ Μουρίνιο, μετά το ματς είχε αποθεώσει τον 27χρονο επιθετικό επαινώντας τον για την εξαιρετική του νοοτροπία. Ο Πορτογάλος πολύπειρος τεχνικός, φανερά ενθουσιασμένος με τον Παυλίδη, έσπευσε για ακόμη μία φορά να πλέξει το εγκώμιο του Έλληνα διεθνή, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Φαρένσε για το Κύπελλο (17/12, 22:45).

«Ο Παυλίδης είναι ένας σπουδαίος παίκτης, ένας παίκτης που πραγματικά μου αρέσει, γιατί σκοράρει αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στο συνδυαστικό παιχνίδι. Μερικές φορές λέω ότι υπάρχουν επιθετικοί που είναι πολύ καλοί επειδή σκοράρουν πολλά γκολ, αλλά τη μέρα που δεν θα το κάνουν, η προσφορά τους στην ομάδα είναι μηδενική.

Ο Παυλίδης όμως είναι ο τύπος του επιθετικού που, ακόμη κι όταν δεν σκοράρει, η συνεισφορά του ποτέ δεν είναι μηδενική. Διότι στην άμυνα δουλεύει εξαιρετικά σκληρά και διαβάζει πολύ σωστά την πίεση πάνω στον αντίπαλο. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίζει ως επιθετικός μέσος, γιατί διαθέτει αυτή την ποιότητα στο παιχνίδι και στην δημιουργία. Είναι ένας παίκτης που μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενος», ανέφερε ο Μουρίνιο.