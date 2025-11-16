Ελλάδα - Σκωτία 3-2: Τα highlights από τη νίκη της Εθνικής
Η Εθνική πήρε τη δεύτερη νίκη της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Λύγισε 3-2 την αξιόμαχη Σκωτία σε έναν συγκλονιστικό αγώνα.
Ο Μπακασέτας έκανε το 1-0 στο 7' και στη συνέχεια οι Σκωτσέζοι είχαν δοκάρι με τον ΜακΤόμινεϊ και σπουδαίες ευκαιρίες.
Στο 57' έγινε το 2-0 από τον Καρέτσα σε ασίστ του Τεττέη και στο 63' ο Τζόλης με γκολάρα πέτυχε το 3-0.
Οι Σκωτσέζοι αντεπιτέθηκαν, μείωσαν στο 65' με τον Γκάνον-Ντόουκ σε 3-1 και στο 70' ο Κρίστι έκανε το 3-2. Η Εθνική στο 84' έμεινε με παίκτη λιγότερο, λόγω της αποβολής του Μπακασέτα, αλλά κράτησε τη νίκη.
Τα highlights του αγώνα
