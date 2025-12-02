Η Εθνική Ελλάδας Γυναικών ήρθε ισόπαλη με την αντίστοιχη ομάδα της Βοσνίας, με 1-1, σε φιλικό παιχνίδι στη Ζένιτσα.

Με ισοπαλία με τη Βοσνία (1-1) στη Ζένιτσα ολοκλήρωσε η Εθνική Ελλάδας Γυναικών τα φιλικά της ενόψει των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλιάς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπέρτος, έδωσε ευκαιρίες σε όσες παίκτριες δεν αγωνίστηκαν στο φιλικό του περασμένου Σαβάτου με τη Λευκορωσία.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις γηπεδούχες να προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο και μόλις στο 3΄ σε σέντρα σουτ της Πάλιεβιτς από αριστερά η μπάλα βρήκε το πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού.

Η Εθνική πάντως ήταν που είχε την πρώτη κλασσική ευκαιρία, όταν η Τζούρτζεβιτς στο 11΄ βρέθηκε από λάθος των Βόσνιων σε καλή θέση αλλά πλάγια δεξιά και δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο 22΄ η Αργυρίου γύρισε ωραία από αριστερά στην Κόγγουλη που από το ύψος του πέναλτι έκανε ωραίο γυριστό, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ήταν η σειρά της Βοσνίας να απειλήσει, όταν η η Γκατσάνιτσα βρέθηκε απέναντι από την Γιαννακούλη, η οποία απέκρουσε το πλασέ της Βόσνιας επιθετικού. Στο 35΄ η Ελλάδα απείλησε εκ νέου, με εκτός περιοχής σουτ της Σαΐχ που βρήκε τη ρίζα της δεξιάς δοκού της Πόλοζεν.

Η Γιαννακούλη κράτησε όρθια της Εθνική και στο 26΄, όταν η Βοσνία κέρδισε πέναλτι που εκτέλεσε η αρχηγός Άλεκσιτς, καθώς έπεσε ωραία και απέκρουσε, διατηρώντας το 0-0.

Στο 43΄ ήταν η σειρά της Εθνικής να κερδίσει πέναλτι:. Σε οργανωμένη επίθεση και χάρη στην επιμονή της Μαρίας Πατερνά που κυνήγησε τη φάση και ανατράπηκε εντός περιοχής από την Χάμζιτς, η αρχηγός Σοφία Κόγγουλη βρέθηκε στην άσπρη βούλα και ευστόχησε για το 25ο της γκολ με την Εθνική Γυναικών.

Στο 60΄ η Γκρέμπενερ βγήκε σε τετ-α-τετ με τη Γιαννακούλη από πάσα της Άλεκσιτς και πλάσαρε εύστοχα για την ισοφάριση. Στο 65΄η Εθνική απείλησε με ωραίο ψιλοκρεμαστό πλασέ της Χαμαλίδου που απέκρουσε η Πόλοζεν και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε οριζόντιο δοκάρι.

Ελλάδα (Βασίλης Σπέρτος): Γιαννακούλη (62΄ Αναστασιάδη), Μήτκου (46΄ Παπαδοπούλου Στέισι), Καπνίση, Παυλοπούλου (46΄ Θεοδωράκη), Πατερνά, Σαΐχ, Δρακογιαννάκη, Αργυρίου (70΄ Σαρρή), Πούλιου (46΄ Χαμαλίδου), Τζούρτζεβιτς, Κόγγουλη (46΄ Χατζηνικολάου).

Βοσνία: (Σέλβερ Χότζιτς): Πόλοζεν, Σλίσκοβιτς, Μιλίνκοβιτς, Κρατζούμοβιτς, (46΄ Νίκολιτς), Άλεκσιτς (83΄ Βέτζιτς), Γκρέμπεναρ, Μούχιτς, Γκατσάνιτσα, Πάλιεβιτς (83΄Γκρόνιε), Χάμζιτς, Ραντούλοβιτς (46΄ Κιούλε).