Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει για τη νίκη της Εθνικής ομάδας απέναντι στη Σκωτία, τον εξαιρετικό Οδυσσέα Βλαχοδήμο αλλά και το ντεμπούτο του Ανδρεά Τεττέη με το εθνόσημο.

Αν στην κατάσταση που βρίσκονται αυτήν την περίοδο, παίξουν δέκα φορές, η Ελλάδα με την Σκωτία, τις περισσότερες θα συμβεί αυτό που συνέβη το βράδυ του Σαββάτου στο Φάληρο. Νίκη, δηλαδή, της ελληνικής ομάδας. Άλλες φορές θα είναι άνετη, άλλες όχι. Αδιαμφισβήτητα, όμως, η απόσταση που χωρίζει τα δύο συγκροτήματα είναι πολύ μεγάλη. Το ταλέντο που διαθέτει το ρόστερ της Ελλάδας, δεν το προσεγγίζει καν αυτό της Σκωτίας.

Είναι θέμα πιθανοτήτων, να έρθει και η στραβή. Αυτή η στραβή, λοιπόν, ήρθε τον περασμένο Οκτώβρη στη Γλασκώβη. Ήταν όπως όταν βάζεις το χέρι σου σε ένα μπολ γεμάτο λευκές μπάλες. Αυτό το μπολ έχει και μία μαύρη. Έμελλε πριν από έναν μήνα και κάτι, να πιάσει το χέρι την μία και μοναδική μαύρη μπάλα στο μπολ. Και για κακή τύχη της ελληνικής ομάδας, έπιασε την μαύρη μπάλα στο πιο κρίσιμο, ίσως, παιχνίδι αυτής της σειράς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το παιχνίδι του Σαββάτου είχε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Ένα στα πρώτα 40’ και ένα στην υπόλοιπή του διάρκεια. Ως το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μέρους, υπήρχε μία μόνο ομάδα στον αγωνιστικό χώρο και αυτή φορούσε λευκές φανέλες. Οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδιναν σε όποιον παρακολουθούσε το ματς την αίσθηση, πως μπορούσαν να απειλήσουν, όποτε ήθελαν. Προηγήθηκαν γρήγορα και δημιούργησαν ένα τσουβάλι ευκαιρίες για δεύτερο γκολ. Τζόλης, Καρέτσας και Παυλίδης έκαναν ό,τι ήθελαν την άμυνα των Σκωτσέζων, που δεν μπορούσε να βρει τρόπο να τους αντιμετωπίσει.

Οι φιλοξενούμενοι μέχρι και το 40’ έδειχναν ανήμποροι να δημιουργήσουν την οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση για την εστία του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Σε τέτοιο βαθμό που η σκέψη που ερχόταν στο μυαλό ήταν «πώς είναι δυνατόν να ηττηθήκαμε από αυτήν την ομάδα πριν από λίγες εβδομάδες; Και μάλιστα δεχόμενοι τρία γκολ». Στο τελευταίο πεντάλεπτο οι Σκωτσέζοι έβγαλαν αντίδραση.

Στο δεύτερο μέρος το ματς ήταν «τρελό». Καταλάβαινες ότι μπορούσαν να συμβούν τα πάντα. Η ποιότητα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην επίθεση έφερε δύο ακόμα γκολ, όμως, η έλλειψη συγκέντρωσης στην άμυνα κόστισε άλλα δύο στο ταμείο. Δεν είναι παράλογο αυτό που συνέβη. Οι Σκωτσέζοι ήταν αυτοί που είχαν το βαθμολογικό κίνητρο στην αναμέτρηση. Αυτοί ήταν που καίγονταν για να φύγουν με βαθμό ή βαθμούς από τον Πειραιά. Και είναι αυτοί που θα νιώθουν απόψε ακόμα πιο άσχημα, αναλογιζόμενοι και την απώλεια της Δανίας στην Κοπεγχάγη απέναντι στους Λευκορώσους.

Οι Έλληνες διεθνείς προσπάθησαν με την σειρά τους να βρουν κίνητρα και να χαρίσουν μία όμορφη βραδιά στον κόσμο τους που ήρθε στο γήπεδο, παρά την απογοήτευση για το γεγονός πως δεν υπήρχαν, έστω μαθηματικές, ελπίδες πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Όμως, είναι λογικό το μυαλό κάποιες στιγμές να ξεφεύγει, όταν σκέφτεσαι πως δεν έχεις μέσα από αυτό το παιχνίδι να διεκδικήσεις τις πιθανότητες για να πάρει σάρκα και οστά το μεγάλο όνειρο.

Τελικώς, το ματς έληξε με νίκη της Ελλάδας και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Ο τερματοφύλακας της Σεβίλλης, πέραν του ότι φυσικά δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη στα γκολ των Σκωτσέζων, έκανε καθοριστικές επεμβάσεις σε χρονικά σημεία που οι φιλοξενούμενοι πίεζαν την ελληνική ομάδα. Ήταν μία δήλωση αυτή από την πλευρά του «Όντι», που αφενός έδειξε πως δικαίως θεωρείται αυτήν την στιγμή «Νο 1» από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και πως μετά από ένα διάστημα απραξίας, έχει επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός.

Μία ξεχωριστή αναφορά αξίζει και ο Ανδρέας Τεττέη. Ο επιθετικός της Κηφισιάς, που από τον προσεχή Ιανουάριο θα φοράει την φανέλα του Παναθηναϊκού, έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο , πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση. Έβγαλε ποδοσφαιρικό τσαμπουκά, δημιούργησε κάμποσα προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και φυσικά σέρβιρε το γκολ στον Καρέτσα για το 2-0. Έχει μέλλον αυτό το παιδί και κόντρα στη Σκωτία, δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες.