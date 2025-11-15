Με το ένα πόδι στο Μουντιάλ 2026 είναι η Ελβετία, ενώ το Κόσοβο εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα μπαράζ. Γκέλαρε η Δανία απέναντι στη Λευκορωσία (2-2).

2ος Όμιλος

«Αγκαλιά» με την πρόκριση στο Μουντιάλ 2026 βρίσκεται η Ελβετία που επικράτησε 4-1 της Σουηδίας, στο ντεμπούτο του Πότερ, στη Γενεύη. Ο Εμπολό άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό, προτού οι Σουηδοί ισοφαρίσουν με το όμορφο σουτ του Νίγκρεν στο 33'. Ο Τσάκα με πέναλτι (60') έδωσε εκ νέου προβάδισμα στην Ελβετία, προτού ο Εντόι κάνει το 3-1 λίγο αργότερα. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μανζάμπι.

Τρεις βαθμοί «χρυσάφι» για το Κόσοβο μετά τη μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Σλοβενίας (0-2), εξασφαλίζοντας σίγουρα τη συμμετοχή στα μπαράζ. Μόλις στο 6ο λεπτό ο Ασλάνι «χόρεψε» την άμυνα των Σλοβένων και με ένα όμορφο διαγώνιο σουτ νίκησε τον Όμπλακ για το προβάδισμα του Κοσόβου. Οι γηπεδούχοι πίεσαν, όμως η... ταφόπλακα μπήκε στις αρχές του β' μέρους. Ο Στογιάνοβιτς πέρασε στο ματς στο ημίχρονο και τα έκανε όλα λάθος, αφού δέχθηκε δύο κίτρινες μέσα σε έξι λεπτά και άφησε την ομάδα του με δέκα. Σαν να μην έφτανε αυτό, στο 64' ο Κάρνιτσνικ με ένα απίθανο αυτογκόλ έκανε το 0-2 για το Κόσοβο.

Αποτελέσματα

Ελβετία - Σουηδία 4-1

Σλοβενία - Κόσοβο 0-2

Βαθμολογία

1. Ελβετία 5 (13-1) 13

2. Κόσοβο 5 (5-4) 10

3. Σλοβενία 5 (2-7) 3

4. Σουηδία 5 (3-11) 1

Τελευταία αγωνιστική (18/11)

Κόσοβο - Ελβετία

Σουηδία - Σλοβενία

3ος Όμιλος

Μόνο εύκολο δεν ήταν το έργο της Δανίας απέναντι στην αποκλεισμένη και αδιάφορη Λευκορωσία, αφού η ομάδα του Ρίμερ έμεινε στο ισόπαλο 2-2 απέναντι στους Λευκορώσους και έχασε την ευκαιρία να κατέβει με τον... πρώτο λόγο την τελευταία αγωνιστική με την Σκωτία. Παρότι ο Ντάμσγκαρντ με ένα φανταστικό σουτ έβαλε μπροστά τους Δανούς, η Λευκορωσία τους τιμώρησε στο δεύτερο μέρος. Ο Γκρομίκο της Καϊράτ έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα του Σμάιχελ και ισοφάρισε στο 62', ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Ντεμτσένκο σημείωσε ανατροπή! Την παρτίδα έσωσε ο Ίσακσεν που διαμόρφωσε το τελικό 3-2 στο 79'.

Αποτελέσματα

Βαθμολογία

1. Δανία 5 (14-3) 11

2. Σκωτία 5 (9-5) 10

3. Ελλάδα 5 (10-12) 6

4. Λευκορωσία 5 (4-17) 1

Τελευταία αγωνιστική (18/11)

Σκωτία - Δανία

Λευκορωσία - Ελλάδα

8ος Όμιλος

Μεγάλη ανατροπή για την Βοσνία Ερζεγοβίνη και όλα... ανοιχτά στον 8ο Όμιλο! Οι Βόσνιοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τη Ρουμανία χάρη στο τέρμα του Μπιρλιγκέα στο 17', ωστόσο ανέβασαν στροφές και έφεραν «τούμπα» το ματς (3-1). Το έναυσμα έδωσε ο Τζέκο στο ξεκίνημα της επανάληψης (49'), προτού ο Μπαϊρακτάρεβιτς με ένα καταπληκτικό σουτ κάνει το 2-1. Tο τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Ταμπάκοβιτς στις καθυστερήσεις και η Βοσνία ετοιμάζεται για τον... τελικό με την Αυστρία με φόντο την πρωτιά, έχοντας εξασφαλίσει όμως τη συμμετοχή στα μπαράζ! Οι Ρουμάνοι αγωνίζονταν με δέκα από το 68' λόγω της αποβολής του Ντραγκούς δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι.

Αποτελέσματα

Βοσνία Ερζεγοβίνη - Ρουμανία 3-1

Κύπρος - Αυστρία 0-2

Βαθμολογία

1. Αυστρία 7 (21-3) 18

2. Βοσνία Ερζεγοβίνη 7 (16-6) 16

3. Ρουμανία 7 (12-9) 10

4. Κύπρος 8 (11-11) 8

5. Σαν Μαρίνο (1-32) 0

Τελευταία αγωνιστική (18/11)