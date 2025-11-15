Μία «ανάσα» από το Μουντιάλ 2026 βρίσκονται Ισπανία και Αυστρία μετά τις νίκες τους με τις Γεωργία και Κύπρο, αντίστοιχα. «Λύγισε» την Βουλγαρία η Τουρκία.

5ος Όμιλος

Μία ανάσα μακριά από το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται η Ισπανία που έκανε... περίπατο στην έδρα της Γεωργίας, την οποία «σκόρπισε» με 0-4. Καταιγιστικοί οι παίκτες του Ντε Λα Φουέντε, «καθάρισαν» με κυνισμό το ματς από το πρώτο μέρος. Το προβάδισμα έδωσε από το σημείο του πέναλτι ο Οϊαρθάμπαλ στο 11' και στο 22' ο Θουμπιμέντι «τσίμπησε» υπέροχα την μπάλα μετά την κάθετη του Ρουίθ για το 0-2. Πάνω που η Γεωργία είχε αναθαρρήσει κάπως, ο Φεράν Τόρες με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μαμαρντασβίλι για τρίτη φορά (34'). Το πόδι σηκώθηκε από το γκάζι στο β' μέρος, ωστόσο η Ισπανία βρήκε κι άλλο τέρμα με την κεφαλιά του Οϊαρθάμπαλ (63') μετά από έξοχο «σερβίρισμα» του Τόρες.

Στο άλλο ματς, μία θέση στα μπαράζ έκλεισε η Τουρκία μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Βουλγαρίας, για την οποία βασικός ξεκίνησε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Οι Τούρκοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο μέρος και προηγήθηκαν χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Τσαλχάνογλου στο 18ο λεπτό. Η Βουλγαρία αντέδρασε στο δεύτερο μέρος, έχοντας και δοκάρι, αλλά όσο δεν βρήκε εκείνη το τέρμα τελικά το... δέχθηκε από τα πόδια ενός «δικού» της, του Τσέρνεφ που άθελά του διαμόρφωσε το 2-0 για τους Τούρκους. Στην τελευταία αγωνιστική η Τουρκία θα χρειαστεί

ένα «θαύμα» για να πάρει το απευθείας εισιτήριο, δηλαδή μία νίκη απέναντι στην Ισπανία με διαφορά επτά τερμάτων.

Αποτελέσματα

Γεωργία - Ισπανία 0-4

Τουρκία - Βουλγαρία 2-0

Βαθμολογία

1. Ισπανία 5 (19-0) 15

2. Τουρκία 5 (15-10) 12

3. Γεωργία 5 (6-13) 3

4. Βουλγαρία 5 (1-18) 0

Τελευταία αγωνιστική (18/11)

Ισπανία - Τουρκία

Βουλγαρία - Γεωργία

8ος Όμιλος

Σόου... Αρναούτοβιτς στη Λεμεσό, καθώς ο 36χρονος πήρε από το χέρι την Αυστρία που επικράτησε της Κύπρου με 0-2 και έκανε ακόμη ένα βήμα για την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026! Στο 18' οι Αυστριακοί κέρδισαν πέναλτι και ο Αρναούτοβιτς το μετέτρεψε σε γκολ δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα. Ο ίδιος παίκτης, μετά από λάθος στην κυπριακή άμυνα, βρήκε και πάλι δίχτυα στο 56ο λεπτό «σφραγίζοντας» τη νίκη για την Αυστρία, αποτέλεσμα που «κλείδωσε» τα μπαράζ για την Ρουμανία. Βασικός για την Κύπρο αγωνίστηκε ο Σιέλης του Παναιτωλικού.

Αποτελέσματα

Κύπρος - Αυστρία 0-2

Βοσνία Ερζεγοβίνη - Ρουμανία (21:45)

Βαθμολογία

1. Αυστρία 7 (21-3) 18

2. Βοσνία Ερζεγοβίνη 6 (13-5) 13

3. Ρουμανία 6 (11-6) 10

4. Κύπρος 8 (11-11) 8

5. Σαν Μαρίνο (1-32) 0

Τελευταία αγωνιστική (18/11)

Αυστρία - Βοσνία Ερζεγοβίνη

Ρουμανία - Σαν Μαρίνο

10ος Όμιλος

Η Ουαλία ήθελε οπωσδήποτε τη νίκη απέναντι στο Λιχτενστάιν, τα κατάφερε και παραμένει ζωντανή στο κυνήγι των μπαράζ. Οι Ουαλοί ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του ματς, είχαν ακυρωθέν γκολ και δοκάρι, ωστόσο έλυσαν τα «μάγια» στο 62' με τον Τζέιμς. Με το τελικό 0-1 έφτασε στην ισοβαθμία με τη Βόρεια Μακεδονία.

Αποτελέσματα

Βαθμολογία

1. Βέλγιο 7 (22-7) 15

2. Βόρεια Μακεδονία 7 (12-3) 13

3. Ουαλία 6 (14-10) 13

4. Καζακστάν 8 (9-13) 8

5. Λιχτενστάιν 6 (0-24) 0

Τελευταία αγωνιστική (18/11)