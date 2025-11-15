Ο Κώστας Μανωλάς για ακόμα μία φορά βρέθηκε σε αγώνα της Εθνικής ομάδας με τον παλαίμαχο αμυντικό να δίνει το παρών στις εξέδρες του Καραϊσκάκης και για την αναμέτρηση με την Σκωτία.

Μπορεί βαθμολογικά η αναμέτρηση της Εθνικής με την Σκωτία να μην είχε το παραμικρό ενδιαφέρον, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν μόνη της στο Καραϊσκάκης. Δίπλα της για ακόμα μία φορά ήταν και ο κόσμος, αλλά και παίκτες που στο παρελθόν τίμησαν και με το παραπάνω τη φανέλα με το εθνόσημο. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κώστας Μανωλάς με τον παλαίμαχο κεντρικό αμυντικό να βρίσκεται για ακόμα μία φορά στο πλευρό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Ο 34χρονος που αγωνίστηκε σε 87 παιχνίδια με την Εθνική ομάδα τα είπε με τους διεθνείς και κυρίως με τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Κωνσταντίνο Τζολάκη.