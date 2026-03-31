Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το «Ξέρεις από μπάλα» και το Ουγγαρία - Ελλάδα
Tο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της σημερινής ημέρας ξεκινά με τους Galacticos by Interwetten στις 14:00, που αναλύουν το πρόγραμμα των playoffs της Super League και τις μεταγραφικές σχέψεις εν όψει καλοκαιριού, ενώ στις 18:00, ακολουθεί το «Ξέρεις από μπάλα» στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.
Στο ποδόσφαιρο, η Εθνική μας αντιμετωπίζει στην Puskas Arena την Ουγγαρία στη δεύτερη φιλική της αναμέτρηση σε αυτό το break. Σέντρα στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται από τον Alpha. Νωρίτερα, στις 19:00, μην χάσετε το κρίσιμο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στη Γερμανία, που μπορεί να της χαρίσει το εισιτήριο για το EURO U21 (ΕΡΤ2).
Στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Τσεχία υποδέχεται τη Δανία στις 21:45 (Nova Sports 3), την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το Σουηδία - Πολωνία (Nova Sports 2) και, τέλος, κρίσιμο ματς για την εθνική Ιταλίας που διεκδικεί στις 22:00 ένα εισιτήριο απέναντι στη Βοσνία (Nova Sports 1).
Oι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos by Interwetten (14:00, Gazzetta Youtube)
- Gazz Floor by Novibet (16:15, Gazzetta Youtube)
- Ελλάδα - Γερμανία (19:00, EPT2)
- Ουγγαρία - Ελλάδα (20:00, Alpha)
- Αγγλία - Ιαπωνία (21:45, Nova Sports Premier League)
- Κόσσοβο - Τουρκία (21:45, Nova Sports 6)
- Τσεχία - Δανία (21:45, Nova Sports 3)
- Σουηδία - Πολωνία (21:45, Nova Sports 2)
- Βοσνία - Ιταλία (22:00, Nova Sports 1)
