Οι πρώτες φωτογραφίες του Μάριου Βήχου με την Εθνική ομάδα.

Ο Μάριος Βήχος είναι το τελευταίο νέο πρόσωπο στην Εθνική ομάδα.

Ο 25χρονος αριστερός μπακ του Λεβαδειακού κλήθηκε στη γαλανόλευκη από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει στον δικέφαλο ο Δημήτρης Γιαννούλης.

Ο Βήχος έγινε δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη από τους συμπαίκτες του στο ξενοδοχείο και στο «Γ. Καραϊσκάκης» εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια με το εθνόσημο. Συμμετείχε σε πηγαδάκια κι έδειχνε να νιώθει άνετα.

Ο άσος του Ολυμπιακού Χρήστος Μουζακίτης, παράλληλα, έβγαλε selfie με μικρούς οπαδούς της Εθνικής, ενώ ο Γιοβάνοβιτς είχε ένα τετ α τετ με τον Κωστούλα.

