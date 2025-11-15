Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με αντίπαλο τη Σκωτία στο Φάληρο (15/11, 21:45).

Η Εθνική Ελλάδας στο πρώτο της παιχνίδι μετά το μαθηματικό αποκλεισμό της στα προκριματικά του Μουντιάλ θα υποδεχτεί τη Σκωτία στο Φάληρο, με τη Γαλανόλευκη να θέλει τη νίκη για λόγους γοήτρου και ranking. Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα (15/11, 21:45). έγιναν γνωστές οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αρχική ενδεκάδα.

O Ομοσπονδιακός τεχνικός διατήρησε τον Βλαχοδήμο στην εστία, με τους Βαγιαννίδη Κουλιεράκη, Ρέτσο και Τσιμίκα μπροστά του. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αντικατέστησε τον τραυματία Ντίνο Μαυροπάνο στο κέντρο της άμυνας.

Ο Μουζακίτης είναι η επιλογή του Σέρβου κόουτς για την αντικατάσταση του τιμωρημένου Ζαφείρη στη μεσαία γραμμή, ενώ την τριάδα συμπληρώνουν Κουρμπέλης και Μπακασέτας. Τζόλης - Καρέτσας εξτρέμ και φορ ο Παυλίδης.

Στον πάγκο βρίσκονται για πρώτη φορά οι «rookies» Ανδρέας Τεττέη, Χαράλαμπος Κωστούλας και ο Νεκτάριος Τριάντης. Εκτός αποστολής έμενε ο Γιαννούλης λόγω ενοχλήσεων, με τον Μάριο Βήχο να προστίθεται στις κλήσεις ενόψει Λευκορωσίας.

Η σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία: Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης

Στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι οι: Τζολάκης, Μανδάς, Τριάντης, Ρότα, Μιχαηλίδης, Κωστούλας, Μάνταλος, Χατζηδιάκος, Σιώπης, Μασούρας, Τεττέη