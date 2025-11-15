Ο Μάριος Βήχος εντυπωσιάζει με τον Λεβαδειακό, κατάφερε να κληθεί στην Εθνική και το επόμενο όνειρό του είναι να παίξει στο εξωτερικό.

Ένα παιδί του Λεβαδειακού.

Ο Μάριος Βήχος έχει φτάσει στα 25 του χρόνια, δεν ξεκινάει τώρα την καριέρα του, αλλά με τη δουλειά και την ικανότητά του δείχνει ότι και στο ποδόσφαιρο δεν είναι ποτέ αργά να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Ο γεννημένος στις 14/1/00 στην Ιτέα, αριστερός μπακ (με ύψος 1,80) είναι μέλος του Λεβαδειακού που κλέβει την παράσταση φέτος στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς λόγω της απουσίας του Γιαννούλη, δεν χρειάστηκε να ψάξει και πολύ. Τον κάλεσε στη γαλανόλευκη και ασφαλώς ο Βήχος είναι σήμερα ένας από τους πιο χαρούμενους ποδοσφαιριστές. Να σημειωθεί ότι το συμβόλαιό του με την ομάδα της Βοιωτίας έχει διάρκεια έως το 2027.

Σε επίπεδο Εθνικής έφτασε μέχρι την Κ21 όταν κι έκανε ντεμπούτο στις 6 Ιουνίου του 2022, όταν η Ελλάδα ηττήθηκε 3-0 από την Κύπρο. Το να κληθεί ένας παίκτης του Λεβαδειακού στην Ανδρών δεν ήταν ποτέ εύκολο. Αλλά η φετινή ομάδα της Βοιωτίας είναι από άλλο έργο... Και ο Βήχος ανταμείφθηκε με την παρουσία του στον σύλλογό του.

Η πρώτη μέρα που ασφαλώς δεν θα ξεχάσει είναι στις 2/12/18 όταν στην εντός έδρας ήττα 2-0 από τον Αστέρα Τρίπολης έκανε ντεμπούτο στη Super League. Τότε, μπήκε στο 55' στη θέση του Χατζηλάμπρου. Στις 10/11/24 στη νίκη με 3-2 εντός κόντρα στον Βόλο σημείωσε και το πρώτο του γκολ στη μεγάλη κατηγορία. Ενδιάμεσα, μετά το ντεμπούτο του στη Super League, είχε δοθεί δανεικός τον Γενάρη του 2018 στον Αμβρυσσέα Διστόμου.

Γύρισε στη Λιβαδειά και σε Super League 1 και Super League 2 έχει μέχρι στιγμής 153 ματς, 9 γκολ και 19 ασίστ, εξαιτίας της πολύ καλής σέντρας που διαθέτει, αλλά και των χτυπημάτων του στις στατικές φάσεις. Στη μεγάλη κατηγορία μετράει 51 ματς, 2 γκολ και 3 ασίστ, ενώ φέτος ήδη έχει 14 αγώνες και 1.189 λεπτά συμμετοχής.

Τα πρώτα βήματα

Ο Βήχος όπως όλα τα μικρά παιδιά στην περιφέρεια, ξεκίνησε στις αλάνες. Ραντεβού με φίλους και μπάλα. Ο παππούς του τον έπαιρνε μαζί του για να βλέπουν μπάλα στην τηλεόραση στο καφενείο. Ήταν στην πρώτη δημοτικού όταν με τον μεγαλύτερο αδερφό του πήγε σε Ακαδημία στην Ιτέα. Ο Μάριος συνέχισε, ο αδερφός του όχι. Αυτό που δεν θα ξεχάσει είναι η βραδιά που η Ελλάδα πανηγύρισε το Euro 2004. Όλοι πανηγύριζαν στους δρόμους, έριχναν πυροτεχνήματα και βεγγαλικά και ο Μάριος 4,5 ετών τότε δεν έκρυψε ότι φοβόταν τα πυροτεχνήματα. Με χρόνια ο φόβος γι' αυτά εξαφανίστηκε. Ακολούθησε ο θαυμασμός για τους πρωταθλητές Ευρώπης του 2004 και μέσα του ασφαλώς θα ήθελε να τους μοιάσει. Όπως κάθε παιδί της εποχής.

Ο Γκουλής και η αλλαγή θέσης

Στην Ακαδημία έπαιζε δεκάρι. Πίσω από τον επιθετικό. Όταν μετακόμισε το καλοκαίρι του 2016 στη Λιβαδειά, ο τότε προπονητής ο Λιόντος τον έβαζε στο κέντρο. Αλλά όταν ανέλαβε ο Νίκος Γκουλής τον έκανε αριστερό μπακ. Εκείνος τον καθιέρωσε σε ρόλο αριστερού μπακ.

Η μεταγραφή στον Λεβαδειακό

Η ιστορία της μεταγραφής στον Λεβαδειακό έχει ως εξής. Είχε έναν φίλο, ο οποίος είναι τώρα αστυνομικός. Έπαιζαν στον Αστέρα Ιτέας και ήθελε να πάει για δοκιμαστικά στον Λεβαδειακό. Θέλησε να πάει και ο Βήχος, ο προπονητής του στον Αστέρα ενημέρωσε τον Λεβαδειακό, αλλά δεν χρειαζόταν. Ήδη γνώριζαν το ταλέντο του Μάριου και πήγε με το δελτίο του για να γίνει μέλος της ομάδας.

Κολλητός με Ιωαννίδη

Εκεί γνώρισε τον Ζοσέ Ανιγκό, αλλά και τον Άκη Μάντζιο. Έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Έλληνα τεχνικό, αλλά ο προπονητής που τον σημάδεψε πριν πλέον τον απογειώσει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ήταν ο Γκουλής. Απ' όλους, όμως, κέρδισε κάτι. Ο Ανιγκό έπαιξε τον πιο καταλυτικό ρόλο στην πορεία του, αφού σε συνεργασία με τον κύριο Φαράντο τον ανέβασαν από την Κ19 στην πρώτη ομάδα.

Όσον αφορά συμπαίκτες, κόλλησε στον Λεβαδειακό με τον Φώτη Ιωαννίδη, όπως και με τους Νίκα, Λιάγκα. Με τον Ιωαννίδη έχει αδερφικές σχέσεις.

Ο Παπαδόπουλος, οι αντίπαλοι και η πίστη

Με τον Νίκο Παπαδόπουλο στον πάγκο ο Βήχος έχει εξελιχθεί. Όπως έχει εκμυστηρευτεί ο ίδιος είναι ο προπονητής «που σε κάνει να σκέφτεσαι, μετά από κάθε παιχνίδι, ακόμα κι αν έχει στραβώσει το αποτέλεσμα, ότι το έχεις ευχαριστηθεί αυτό που έχεις κάνει, νιώθεις γεμάτος, έπαιξες μπάλα και το χάρηκες».

Ποιοι είναι οι παίκτες, όμως, που τον έχουν δυσκολέψει; Όπως έχει πει, οι Ιωαννίδης, Τετέ από τον Παναθηναϊκό, ο Πάολο Φερνάντες της ΑΕΚ και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ. Πριν μπει στο χορτάρι, πάντως, δεν σκέφτεται τον αντίπαλο. Το πρώτο που κάνει είναι τον Σταυρό του, φιλάει την εικόνα του και το κομποσκοίνι και μπαίνει στη μάχη.

Το μεγάλο όνειρο

Ο Βήχος έχει τον Λεβαδειακό στην καρδιά του. Περνάει καλά στην πόλη, είναι χαρούμενος, αλλά η σκέψη του είναι ξεκάθαρη. Θα ήθελε να παίξει στο εξωτερικό, όσο πιο ψηλά γίνεται, σε καλά πρωταθλήματα. Μέχρι τότε, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο πιο μεγάλο από Ελλάδα...